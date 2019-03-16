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أخبار العالم

شاهد.. سلب ونهب فى الشانزلزيه خلال مظاهرات السترات الصفراء

السبت 16/مارس/2019 - 03:21 م
سلب ونهب فى الشانزلزيه
سلب ونهب فى الشانزلزيه خلال مظاهرات السترات الصفراء
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم، السبت، مقطع فيديو يكشف أعمال السلب والنهب التى تمت داخل الشانزلزيه خلال مظاهرات السترات الصفراء في شوارع فرنسا.

ونشبت عدة مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء فى شوارع باريس.

وذكر موقع قناة "الحدث" أن الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات مع أصحاب السترات الصفر.

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