الشارع مأوى لها ولابنتها.. مأساة سيدة توفى زوجها ورفضت الاوقاف صرف مستحقاتها

استغاثت "أم آيه" أرملة من محافظة المنوفية مركز "سرس الليان "من اهمال المسئولين وناشدت رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى لإنقاذها ومساعدتها.



أرسلت "أم آيه" البالغة من العمر ما يقارب الـ 45 عاما برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد الاخبارى تشكو فيها من سقوط منزلها و عدم قدرتها المادية على بنائه من جديد ما جعلها تعيش هى وابنتها فى الشارع .



واوضحت أن زوجها الراحل كان يعمل بأحد المساجد التابعة لوزارة الاوقاف اثر اصابة عمل ورفضت وزارة الاوقاف ان تعطيها جميع مستحقاته.



وأضافت ان دخلها المادى قليل جدا ما يصعب عليا الحياة او محاولة بناء منزل يحتويها هى وابنتها ،مستغيثة بالمسئولين بسرعة تلبية ندائها وتوفير حياة آدمية لها .



وطالبت من يرغب فى مساعدتها بالتواصل معها على الرقم 01228956500



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

