المجلس القومي وجامعة جنوب الوادي ينظمان احتفالية مئوية المرأة المصرية

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، احتفالية بمئوية المرأة المصرية، بجامعة جنوب الوادي، تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان - محافظ قنا، والدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمود الضبع وحمزة أبوسحلي وسحر صدقي- أعضاء مجلس النواب.





قال اللواء عبد الحميد الهجان -محافظ قنا، إن عام 2019 يعد تتويجًا لكفاح المرأة المصرية بمناسبة 100 عام على أول مشاركة لها فى قضايا وطنها، على مدى ثقة القيادة السياسية فى المرأة.





وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المرأة المصرية ليست من مائة عام فقط بل يمتد تاريخها الحافل إلى أبعد من ذلك فهي التى حكمت العالم منذ آلاف السنين وعملت فى القضاء والفصل فى القضايا الصعبة منذ زمن بعيد وهي التى تحملت الكثير فى بعد الرجل للعمل بعيدًا عن وطنه وأيضًا فقدها للأبناء في الحروب وأيضًا فقد أبنائها الرابضين على الحدود فى سيناء لمكافحة الإرهاب.





وتحدث الشيخ محمد الطراوى- وكيل وزارة الأوقاف بقنا، عن مكانة المرأة وكيف كان لها الدور الأول فى الحياة كلها ومساواتها بالرجل فى الكثير من الأمور، حيث ذكرت كلمة امرأة ورجل فى القرآن 42 مرة لكل منها وخصها الله بالذكر فى أكثر من سورة فى القرآن الكريم.





وأكد القمص تواضروس مرقس، وكيل مطرانية الأقباط الارثوذكس بقنا، أن التاريخ شاهد على أن المرأة المصرية كانت تسير جنبًا إلى جنب مع الرجل، كما أنها موضع تقدير العلماء.





وعرضت الدكتورة هدى سعدى، مقررة المجلس القومى للمرأة بقنا، الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة الاجتماعى والسياسي والاقتصادى وحماية المرأة من كل أشكال العنف ضدها.





وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم أسر الشهداء الذى قدموا أرواحهم لإعلاء مكانة الوطن، وتكريم بعض القيادات النسائية في المجتمع القنائى.



