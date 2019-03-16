ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

المجلس القومي وجامعة جنوب الوادي ينظمان احتفالية مئوية المرأة المصرية

السبت 16/مارس/2019 - 04:54 م
احتفالية بمئوية المرأة
احتفالية بمئوية المرأة المصريه بجامعة جنوب الوادي
يوسف رجب
نظم فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، احتفالية بمئوية المرأة المصرية، بجامعة جنوب الوادي، تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان - محافظ قنا، والدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمود الضبع وحمزة أبوسحلي وسحر صدقي- أعضاء مجلس النواب. 

قال اللواء عبد الحميد الهجان -محافظ قنا، إن عام 2019 يعد تتويجًا لكفاح المرأة المصرية بمناسبة 100 عام على أول مشاركة لها فى قضايا وطنها، على مدى ثقة القيادة السياسية فى المرأة. 

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن المرأة المصرية ليست من مائة عام فقط بل يمتد تاريخها الحافل إلى أبعد من ذلك فهي التى حكمت العالم منذ آلاف السنين وعملت فى القضاء والفصل فى القضايا الصعبة منذ زمن بعيد وهي التى تحملت الكثير فى بعد الرجل للعمل بعيدًا عن وطنه وأيضًا فقدها للأبناء في الحروب وأيضًا فقد أبنائها الرابضين على الحدود فى سيناء لمكافحة الإرهاب. 

وتحدث الشيخ محمد الطراوى- وكيل وزارة الأوقاف بقنا، عن مكانة المرأة وكيف كان لها الدور الأول فى الحياة كلها ومساواتها بالرجل فى الكثير من الأمور، حيث ذكرت كلمة امرأة ورجل فى القرآن 42 مرة لكل منها وخصها الله بالذكر فى أكثر من سورة فى القرآن الكريم. 

وأكد القمص تواضروس مرقس، وكيل مطرانية الأقباط الارثوذكس بقنا، أن التاريخ شاهد على أن المرأة المصرية كانت تسير جنبًا إلى جنب مع الرجل، كما أنها موضع تقدير العلماء. 

وعرضت الدكتورة هدى سعدى، مقررة المجلس القومى للمرأة بقنا، الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة الاجتماعى والسياسي والاقتصادى وحماية المرأة من كل أشكال العنف ضدها. 

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم أسر الشهداء الذى قدموا أرواحهم لإعلاء مكانة الوطن، وتكريم بعض القيادات النسائية في المجتمع القنائى. 

حضر الاحتفالية القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، واللواء أ.ح هشام الحلبى ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء المجلس القومى للمرأة وحشد من طلاب الجامعة.

ترشيحاتنا

الناجي السعودي من مجزرة مسجدي نيوزيلندا يروي تفاصيل الدقائق المرعبة

وائل جمعة يوجه رساله إلى لاعبى الأهلى قبل مواجهة الساورة الجزائرى

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة مواطنين مصريين بنيوزيلندا

رسائل وورود وحراسة.. هذا ما جناه العرب من حادث نيوزيلندا.. صور

أسرة قتيل السعودية تروي اللحظات الأخيرة قبل تفحم جثته.. وزوجته: وعد نجله الأكبر حسام بهدية كبيرة

دار الإفتاء تعلن سرقة حسابها الرسمي على إنستجرام

بعد مجزرة نيوزيلندا.. ترامب يقلل من خطر القوميين البيض

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر وتحسن فى درجات الحرارة غدًا

التعليم: نجاح 46 ألفا و940 متقدما بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد منير يتجاهل الرد على فضيحة التبرع الوهمي

شاب يضرب نائبا أستراليا دافع عن سفاح نيوزيلندا ببيضة في رأسه.. فيديو

الداخلية تستعد لتأمين مباراة الأهلي.. القوات في محيط الاستاد ودوريات على الطرق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

فيديو

الفائزة بجائزة سيدة العام من الجيل القادم بمجال الطاقة.. فيديو
المجلس العربي للمياه: 400 مليون نسمة سكان الشرق الأوسط بحلول 2050.. فيديو
عادل الغضبان: استثمارات الهند ببورسعيد تتخطى المليار و500 مليون دولار.. فيديو
صائد الهاكرز يقدم نصائح لتأمين الحسابات على فيسبوك
رئيس استئناف القاهرة: غياب الوعي الديني عن الأسر تسبب في انتشار العنف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟