انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بالجملة.. اضطهاد وقمع للأقليات الدينية وحبس للصحفيين واستضافة إعلاميين تابعين للإخوان.. المنتدى العربي للحوار يقدم شكوى ضد اسطنبول إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان

"ماعت":
تركيا تمارس الاضطهاد والقمع ضد الأكراد
مراسلون بلا حدود:
مراسلون بلا حدود:
وضع حرية التعبير والصحافة حرجًا في تركيا
المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان:
المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان:
قدمنا شكوى ضد تركيا إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان
في ظل الإنتهاكات التي تمارسها تركيا ضد حقوق الإنسان تواصل منظمات المجتمع المدني المصرية المشاركة في الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لعرض الانتهاكات الصارخة والمتواصلة بحق الشعب التركي.
وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقرير لها، عن مدى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في العالم، لاتخاذ إجراءات صارمة وجادة لإنقاذ هذه الأقليات الدينية مما تعانيه من انتهاك صريح لكل المواثيق الحقوقية الدولية وحقوق الإنسان.
وقالت ماعت في تقرير لها أن تركيا مارست وما زالت تمارس اضطهادًا وقمعا ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات، وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا مقابل المناطق الكردية متخذة من الأكراد غطاء للتدخل العسكري في سوريا.
كما طالبت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية لوقف الاضطهاد والتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.
كما أوضحت أن مخطط تركيا لإحياء السلطنة على حساب الأمة العربية هو ما وراء استمرارها في سياسة دعم تنظيم الإخوان واستضافة مؤتمراتهم متجاهلة تصنيف هذه الجماعة في كثير من الدول العربية بأنها منظمة إرهابية تهدد الأمن العربي، بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دورها في نشر الفوضى عبر استخدام العنف المُسلح، وهو الأمر الذى يضع المنطقة العربية أمام خطر دائم.
وبدأ حوالي 320 مدانًا ومعتقلًا داخل 60 سجنًا تركيًا، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أمس السبت احتجاجًا على الانتهاكات الحقوقية التي تزايدت خلال فرض حالة الطوارئ- بحسب تقرير حقوق نقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وأثارت حالات الاعتقال والسجن انتقادات دولية واسعة في تركيا، خاصة منذ محاولة الانقلاب العسكري في تركيا التي وقعت منتصف يوليو من عام 2016، حيث شن الرئيس التركي حملة اعتقالات واسعة بعد هذا الحادث.
وفي نفي السياق أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن تركيا تقمع حرية الرأي والتعبير أو الصحافة حرجًا في تركيا، حيث يواجه ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إدانة بالسجن لمدة 15 عامًا.
بالاضافة إلى أن تركيا تستضيف عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي لا تتوقف عن نشر الأكاذيب حول الدولة المصرية، من خلال ما تبثه عبر شاشاتها وإعلامييها المتواجدين في إسطنبول.
هذا الامر الذي دعا أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، التقدم بشكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضد تركيا، لاستضافتها إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوفير الحماية لهم رغم تحريضهم المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين.
وأشارت الشكوى، إلى ارتكاب قنوات الإخوان الإرهابية جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية مؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار 1624 لعام 2005 والذي أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية.
وأكد المنتدى في شكواه، مخالفة تركيا لقرارات مجلس الأمن، السماح لهؤلاء بالظهور في فضائيات تبث على أرضها، بحسب نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية.
في ظل الإنتهاكات التي تمارسها تركيا ضد حقوق الإنسان تواصل منظمات المجتمع المدني المصرية المشاركة في الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لعرض الانتهاكات الصارخة والمتواصلة بحق الشعب التركي.
وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقرير لها، عن مدى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في العالم، لاتخاذ إجراءات صارمة وجادة لإنقاذ هذه الأقليات الدينية مما تعانيه من انتهاك صريح لكل المواثيق الحقوقية الدولية وحقوق الإنسان.
وقالت ماعت في تقرير لها أن تركيا مارست وما زالت تمارس اضطهادًا وقمعا ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات، وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا مقابل المناطق الكردية متخذة من الأكراد غطاء للتدخل العسكري في سوريا.
كما طالبت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية لوقف الاضطهاد والتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.
كما أوضحت أن مخطط تركيا لإحياء السلطنة على حساب الأمة العربية هو ما وراء استمرارها في سياسة دعم تنظيم الإخوان واستضافة مؤتمراتهم متجاهلة تصنيف هذه الجماعة في كثير من الدول العربية بأنها منظمة إرهابية تهدد الأمن العربي، بعد أن ثبت بالأدلة القاطعة دورها في نشر الفوضى عبر استخدام العنف المُسلح، وهو الأمر الذى يضع المنطقة العربية أمام خطر دائم.
وبدأ حوالي 320 مدانًا ومعتقلًا داخل 60 سجنًا تركيًا، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أمس السبت احتجاجًا على الانتهاكات الحقوقية التي تزايدت خلال فرض حالة الطوارئ- بحسب تقرير حقوق نقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وأثارت حالات الاعتقال والسجن انتقادات دولية واسعة في تركيا، خاصة منذ محاولة الانقلاب العسكري في تركيا التي وقعت منتصف يوليو من عام 2016، حيث شن الرئيس التركي حملة اعتقالات واسعة بعد هذا الحادث.
وفي نفي السياق أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن تركيا تقمع حرية الرأي والتعبير أو الصحافة حرجًا في تركيا، حيث يواجه ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إدانة بالسجن لمدة 15 عامًا.
بالاضافة إلى أن تركيا تستضيف عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي لا تتوقف عن نشر الأكاذيب حول الدولة المصرية، من خلال ما تبثه عبر شاشاتها وإعلامييها المتواجدين في إسطنبول.
هذا الامر الذي دعا أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، التقدم بشكوى رسمية لمكتب الشكاوى بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضد تركيا، لاستضافتها إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوفير الحماية لهم رغم تحريضهم المباشر على قتل رجال إنفاذ القانون والمدنيين.
وأشارت الشكوى، إلى ارتكاب قنوات الإخوان الإرهابية جريمة التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية مؤثمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم القرار 1624 لعام 2005 والذي أدان بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية.
وأكد المنتدى في شكواه، مخالفة تركيا لقرارات مجلس الأمن، السماح لهؤلاء بالظهور في فضائيات تبث على أرضها، بحسب نص قرار مجلس الأمن رقم 1373، بإنشاء مجلس الأمن لجنة لمكافحة الإرهاب والذي ألزم الدول الأعضاء باتخاذ عدد من التدابير لمنع الأنشطة الإرهابية ولتجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية.