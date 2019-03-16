تيم حسن يدخل صراعات «عائلة الحاج نعمان».. الثلاثاء المقبل

قرّرت الشركة المنتجة لمسلسل "عائلة الحاج نعمان" عرضه يوم الثلاثاء المقبل على قناة MBC مصر.





تدور أحداث "عائلة الحاج نعمان" في فترة السبعينيات من القرن الماضي حول تاجر الموبيليا الشهير "الحاج نُعمان" الذي يُعاني ابنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بعدالة مع زوجته الأولى وإخوته البنات، مما يدفع زوجته للسفر إلى القاهرة بعد حملها مع عدم اعترافه بهذا الحمل، مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة، وتتجلى خلال الأحداث جوانب الصدق والحب من جانب والقُبح والكذب والخداع من جانب آخر، وتتكشف الكثير من الوجوه الخفية لأفراد الأسرة الطامعين في الثروة.



