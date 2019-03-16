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محافظات

تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور

السبت 16/مارس/2019 - 04:51 م
تكريم أمهات الشهداء
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة فى احتفالية المرأة المصرية
جمالات الدمنهورى
كرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أمهات شهداء الواجب الوطني وعدد من السيدات اللائي يمثلن نماذج مشرفة لكل واحدة منهن قصة كفاح مشرفة بنطاق المحافظة حيث تم منحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا واعترافا بدورهن داخل الأسرة والمجتمع. 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بمجمع دمنهور الثقافى تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية" بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام وجمع كبير من عضوات المجلس القومي للمرأة ومديرى المديريات الخدمية و ورؤساء الوحدات المحلية وعمداء كليات جامعة دمنهور وأعضاء مجلس النواب.

ويأتى ذلك بالتزامن مع الاحتفال "بيوم المرأة العالمى" الذي يحتفل به المجلس على مستوى جميع المحافظات اليوم السبت الموافق السادس عشر من مارس من كل عام وبمناسبة مرور 100 عام على خروج المرأة المصرية للمطالبة بالاستقلال والحرية وتصدرها للمشهد السياسي لثورة 1919م رافضة نفي الزعيم سعد زغلول وسقوط عدد من الشهداء.

وهنأ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة المرأة المصرية فى عيدها واصفا إياها بـ المعطاءة المكافحة المثابرة فهي "أيقونة الكفاح والتحدي" كما وصفها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه تحية خاصة إلى الأم والزوجة والابنة والأخت، التي قدمت شهيدا للوطن وعلى استعداد للتضحية بروحها فداء ودفاعا عن الوطن.

وأكد المحافظ أن هذا اليوم يعد بمثابة احتفالية لتتويج إنجازات المرأة ومساهمتها في مجتمعها وقياس حجم مجهوداتها والمكاسب التي حققتها ،كما يعد عرفانا لجميل المرأه المصرية علينا جميعا سواء فى نطاق أسرتها الصغيرة او على نطاق مجتمعاتها.

وأشار إلى أن المرأة المصرية حققت العديد من المكتسبات المهمة خلال الأعوام السابقة وخاصة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى واعلانه عام 2017 عاما للمرأة في مصر والذى جاء ليتوج الجهود التي قامت بها مصر ومازالت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع، وكذا إعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها الرئيس كوثيقة للعمل للأعوام القادمة.

واستعرضت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة دور المجلس القومي للمرأة ونشاطه وفعالياته برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس في تمكين المرأة، مشيرة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، والحصول على العديد من المكتسبات.
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور
تكريم أمهات الشهداء بالبحيرة في احتفالية "المرأة المصرية أصل الحكاية"..صور

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