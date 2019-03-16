وزير الري يتفقد منشآت السد العالي ويؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف منتدى الشباب

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، منشآت السد العالي ورمز الصداقة المصري السوفيتي؛ للاطمئنان على جاهزيتهما لاستقبال ضيوف مصر والمحافظة من المشاركين في أعمال منتدى الشباب العربي والإفريقي الذي ينطلق مساء اليوم بمدينة أسوان لمدة 3 أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقام الوزير بجولة تفقدية لبازارات بيع المنتجات الأسوانية والكافيتريات ومركز خدمة الزائرين وقاعات كبار الزوار، موجهًا بإعداد كافة المزارات التابعة للوزارة لاستقبال الوفود الشبابية الإفريقية المشاركة في الملتقى وعلى رأس المزارات متحف النيل ورمز الصداقة المصرية السوفيتية.



وينطلق في الخامسة من مساء اليوم، أعمال منتدى الشباب العربي والإفريقي، والذي تبدأ أولى فعاليات المنتدى بحفل تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

