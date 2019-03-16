شوشة خلال تكريمه 9 من أسر الشهداء: المرأة لها دور بطولي منذ فجر التاريخ

نظم المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، احتفالية تحت عنوان "مفيش حاجة حتوقفني ولا الإرهاب حيقدر يموتني"، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وألقت إحسان الغالي، مقرر المراة بشمال سيناء كلمتة الافتتاح، أكدت خلالها على دور المرأة المجتمعي، مضيفة أن المرأة السيناوية مع الدولة ومع قواتها المسلحة وشرطتها .. من أجل تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب .





وأوضحت سهام الدين جبريل عضوة لجنة الثلاثين، أن الاحتفالية ستقام في 27 محافظة أخرى بالتزامن، قائلة في كلمتها: "لولا دور القوات المسلحة ما استطعنا أن نقف هنا بكل حرية خوفا من الإرهاب".



