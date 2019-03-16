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الفائزة بجائزة سيدة العام من الجيل القادم بمجال الطاقة.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 04:43 م
سارة منصور
سارة منصور
مي محمد
قالت سارة منصور، الفائزة بجائزة سيدة العام من الجيل القادم للمرأة في مجال الطاقة، والتي حصلت عليها خلال فعاليات المؤتمر الدولى للبترول والغاز الأخير، إن مجال البترول والطاقة واسع للغاية، حيث أنه يرتبط بالقوة الاقتصادية لأي دولة في العالم.

وأوضحت " منصور" خلال لقائها ببرنامج " INBOX" المذاع عبر فضائية " صدي البلد 2"، اليوم السبت، أن مجال البترول يتضمن فرص عمل كثيرة للمهندسين وغيرهم في عدة مجالات، إضافة إلى اعتماد العديد من الصناعات علي هذا القطاع.

ولفتت إلى ان دراسة الهندسة من وجهة نظرها يمثل دراسة علم تطبيقي وملموس في حياة الإنسان بشكل يومي، نظرا لأن كل شئ يوجد به شيئا هندسيا، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى منذ طفولتها الإلتحاق بكلية الهندسة لتكون مثل عمتها، والتي تعتبرها نموذجا و قدوة لها.

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