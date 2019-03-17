طلب إحاطة لوزير النقل لإنشاء كوبري قويسنا لربط شرقها بغربها

قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إنه تقدم بـ طلب إحاطة للمهندس كامل الوزير، وزير النقل بخصوص إدراج كوبرى قويسنا فى خطة وزارة النقل، بحيث يتم إنشاؤه كمدخل آخر لربط شرق قويسنا بغربها.



وأشار "زايد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بهذا الطلب على أساس أن المزلقان الوحيد فى قويسنا يحدث به اختناقات نظرا لزيادة لضيق تقاطر القطارات وتكدس المواطنين امام المزلقان أثناء دخولهم أو خروجهم.



وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أنه لذلك يطالب بإنشاء كوبرى فى قويسنا، بحيث يكون للسيارات والمارة وألا يكون له علاقة بالمزلقان.

