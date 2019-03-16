محور نقادة - قوص شريان تنمية جديد في صعيد مصر.. المشروع سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية وتنمية السياحة الدينية.. وترك: ستزيد من التجارة



ومن أهم هذه المحاور محور "نقادة - قوص"، حيث يعد بمثابة شريان تنمية جديد في محافظة قنا، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارا و200 مليون جنيه، يهدف إلى ربط شرق المحافظة بغربها من خلال كوبري على النيل عند مدينة قوص.



الطريق يمتد إلى الطريق الصحراوي الشرقي عبر 8 كباري و6 أنفاق لتسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، كما يمتد إلى الطريق الصحراوي الغربي عبر 5 كباري و2 نفق بطول إجمالي للمحور 19 كيلومترا.



التغلب على الاختناقات المرورية



سيساهم المشروع في التغلب على الاختناقات المرورية على المزلقان الموجود على خط سكة حديد "القاهرة - أسوان" بمدينة قوص وربط شرق المدينة بغربها عبر الكوبري المار أعلى مزلقان السكة الحديد، وكذلك تحقيق السيولة المرورية بين شرق المدينة وغربها، وذلك بالقضاء على التكدس المروري الناتج عن الغلق المتكرر للمزلقان عند مرور القطارات.



كما سيساهم في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.



رفع كفاءة الطرق الرئيسية



وفي هذا السياق، قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه تم وضع دراسة لتطوير الطرق والكبارى في كل المحافظات، بلغت فيها إجمالى التكلفة 63 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة الطرق الرئيسية في مختلف ربوع مصر.



وأشار "ترك" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن محاور النيل التي تنشئها هيئة الطرق والكباري، ستسهم في خلق مجتمعات عمرانية عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية، كما أنها ستسهم في نشاط حركة التجارة بين محافظات الصعيد وباقي محافظات مصر.

تنفذ وزارة النقل خطة تنموية لخلق شريان جديدة في صعيد مصر وذلك من أجل خلق مجتمعات عمرانية ، وزيادة حركة التجارة مع محافظات الصعيد.وفي هذا الإطار تنفذ وزارة النقل عددا من المحاور على النيل ومجموعة من الكباري أعلى خطوط السكة الحديد بصعيد مصر بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، وذلك عند مدن "طما /كلابشة /سمالوط/ديروط /قوص/دراو" والكباري أعلى السكة الحديد التي يتم تنفيذها تشمل كباري "قوص/ جرجا/البلينا".