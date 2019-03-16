مشاركة متميزة لمنظمة خريجي الأزهر ومجلة نور بمعرض دمنهور الرابع للكتاب

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ومجلة نور للأطفال، بجناح الأزهر بمعرض دمنهور الرابع للكتاب، والذي اقيم بمحافظة البحيرة وافتتح فعاليته وزير الثقافة ايناس عبد الدايم واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، وممثلين عن الأزهر و الكنيسة وتم الإشادة بركن نور للأطفال وإصدارات المنظمة التي تفند الفكر المتطرف وطالبت وزيرة الثقافة بضرورة تعميم هذه الإصدارات ليستفيد منها الجميع في جميع المؤسسات ودور الثقافة .



جاءت مشاركة المنظمة ومجلة نور بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالبحيرة، برئاسة الشيخ عبد الفتاح البسطراوي ، وتنوعت الإصدارات من خلال كتيبات تخاطب الشباب وتفند الفكر المتطرف وتصحح الصورة الكاذبة التي تقوم بترويجها الجماعات الإرهابية المتطرفة وناقشت الإصدارات عددا من الموضوعات الهامة منها موقف الإسلام من استخدام الدروع البشرية ، موقف الإسلام من العمليات الانتحارية ، مفهوم الخلافة الإسلامية ، المواطنة ، الجاهلية والتي كتبها مجموعة من علماء الأزهر الشريف ، فضلا عن إصدارات مجلة نور للأطفال المتنوعة ومنها مكارم الأخلاق وانا جميل وطاقة نور والإصدارات التعليمية للطفولة المبكرة .



وزار جناح الأزهر عدد من المفكرين والكتاب منهم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والكاتب يوسف القعيد وعدد من المسئولين من المحافظة الذين اشادوا بالمشاركة والإصدارات، وشهد جناح الأزهر إقبالا حافلا من الجمهور و تهافت الأطفال على إصدارات مجلة نور وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع مجسمات نور.



وعقدت مجلة نور للأطفال مسابقات ثقافية للمشاركين تضمنت أسئلة ثقافية و دينية، و القاء الشعر من الأطفال الموهوبين من أبناء المحافظة، ووزعت عليهم هدايا من المجلة علي المتميزين .



وشاركت منظمة خريجي الأزهر بعدد من الندوات الثقافية للجمهور منها ندوة بعنوان "100عام على اليوم العالمي للمرأة" حاضر بها الدكتور سيد مرجان عميد كلية شريعة والقانون دمنهور ، والدكتورة أمل ابو الخير استاذ الصحة النفسية بكلية التربية بدمنهور وعضو المجلس القومي للمرأة ، اوضحا أهمية وقيمة المرأة في الاسلام وفي الديانات السماوية وكيف أهتم بها الإسلام ورفع من قدرها ، واستعراضا نماذج من المرأة المسلمة وجهود الدولة التي خصصت عام للمرأة ووضعتها في اعلي المناصب .



وفي ندوة "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي حاضر فيها الشيخ عبد الفتاح البسطراوي رئيس فرع المنظمة ورئيس المنطقة الأزهرية والقمص ثاؤفيلس سكرتير مطرانية البحيرة ومطروح والدكتور بشارة عبد الملاك عضو المجلس الملي وادار اللقاء احمد عبد الناصر من فرع ثقافة البحيرة ، تم التأكيد على مبادئ الأخوة الإنسانية المذكورة بالديانات السماوية، والتأكيد على ضرورة تطبيق النصوص التي وردت بالكتب المقدسة المؤكدة على الاعتدال وتقبل الاخر.



واكد تامر مطر، باحث بلجنة حوار الأديان بالأزهر الشريف، في ندوة عامة علي الدور العالمي للأزهر الشريف ونشره للفكر الوسطي المستنير ومواجهته للأفكار المتطرفة وتم فتح باب النقاش الحضور والرد علي أسئلة الحضور المتنوعة و أدار الحوار محمد عاشور مدير فرع المنظمة بالبحيرة.