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سيارات

شاهد.. سيارة أطفال ماركة بوجاتى

السبت 16/مارس/2019 - 04:38 م
صدى البلد
مصباح المصرى
أعادت بوجاتي طرح سيارة صغيرة للأطفال الأثرياء ويأتي ذلك بعد طرحها أغلى سيارة في التاريخ سبق أن صنعت مثلها وتتمتع بمواصفات حديثة.

ويبدو أن شركة صناعة السيارات الفرنسية بوجاتي أخذت "تنبش" أرشيفها القديم لإحياء الذكرى 110 على إنشاء الشركة إذ استعادت الطراز 35 الشهير في سباقات السيارات لتستلهم منه سيارة "بوغاتي الصغيرة 2" أو "بوغاتي بيبي 2"، المخصصة لأطفال الأثرياء.

وكان إيتوري بوجاتى صنع في 1926 سيارة صغيرة من الطراز 35 لأصغر أبنائه رولاند في عيد ميلاده الرابع، لكن عندما رأي عدد من الزبائن الأثرياء تلك السيارة طلبوا تصنيع مثلها لأبنائهم، فوصل عدد السيارات التي تم تصنيعها من "بوجاتي الصغيرة 1" في الفترة من 1927 إلى 1936 إلى 500 سيارة.

وتعيد الشركة إحياء هذا الطراز من "بوجاتي الصغيرة"، على نطاق محدود جدا (500 سيارة فقط)، ولكن بمواصفات جديدة، أهمها أنها سيارة كهربائية حيث زودت ببطارية ليثيوم أيون قابلة للاستبدال والإزالة، بحسب موقع "ديزاين بووم" وصحيفة ذي صن البريطانية..ومن مواصفات "بوجاتي الصغيرة 2" أن حجمها سيكون نحو 3 أرباع حجم "الطراز 35" الأصلي، وبالتالي فإنه يمكن للبالغين قيادتها.

وزودت السيارة بمحرك كهربائي، وبخيارات وتفضيلات متعددة للتحكم بقدراتها، مثل خاصية "الطفل"، حيث لا تزيد فيها سرعة السيارة على 20 كيلومترا، وخاصية "البالغ" وتصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة.. وهناك خيار لسرعة أكبر بواسطة اختيار "مفتاح السرعة" حيث يتم إلغاء حدود السرعة في هذا الخيار.. وزودت السيارة، التي لا تعتبر قيادتها على الشوارع العادية مشروعة، بمكابح مولدة للطاقة من أجل شحن البطاريات.

ويقدر سعر "بوجاتي الصغيرة 2" بحوالي 34 ألف دولار وهو مبلغ "بخس للغاية" مقارنة بالسيارة السوداء لافوراتور نوار التي أعلن عنها مؤخرا، وقد ثمنها بأكثر من 12 مليون دولار.

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