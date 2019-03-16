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منوعات

طائرة تعود بعد إقلاعها بسبب نسيان أم سعودية لطفلها..فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 04:37 م
صدى البلد
منار نور
اضطر طاقم طائرة ركاب سعودية متجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى كوالا لامبور على الاستدارة والعودة عندما أخبرتهم سيدة سعودية إنها نسيت طفلها في المطار.

وطلبت رحلة الخطوط السعودية و المتجهة إلى كوالالمبور الإذن للعودة للمطار، بعد أن اكتشفت نسيان أم لطفلها، حيث ظهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اندهاش كابتن الطائرة وموظفي المطار المعنيين بتنظيم الإقلاع والهبوط بهذا السبب.

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