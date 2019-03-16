طائرة تعود بعد إقلاعها بسبب نسيان أم سعودية لطفلها..فيديو

مسافرة سعودية تنسى طفلها الرضيع في صالة الانتظار في المطار ما اضطر كابتن الطائرة للعودة.. pic.twitter.com/3Aw2vpfXrI — فيديو السعودية (@video_ksa1) March 10, 2019

اضطر طاقم طائرة ركاب سعودية متجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى كوالا لامبور على الاستدارة والعودة عندما أخبرتهم سيدة سعودية إنها نسيت طفلها في المطار.وطلبت رحلة الخطوط السعودية و المتجهة إلى كوالالمبور الإذن للعودة للمطار، بعد أن اكتشفت نسيان أم لطفلها، حيث ظهر في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اندهاش كابتن الطائرة وموظفي المطار المعنيين بتنظيم الإقلاع والهبوط بهذا السبب.