مفاجآت بالجملة فى تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي،لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ28، من بطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كيلور نافاس:
خط الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – أودريوزولا.
خط الوسط: توني كروس – مودريتش – أسينسيو.
خط الهجوم: إيسكو – جاريث بيل – كريم بيل.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كيلور نافاس:
خط الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – أودريوزولا.
خط الوسط: توني كروس – مودريتش – أسينسيو.
خط الهجوم: إيسكو – جاريث بيل – كريم بيل.