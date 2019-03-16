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مؤسس فرقة ولسه: معالجة الحالات المرضية بالفن.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 07:38 م
جون ميلاد
جون ميلاد
مي محمد
قال جون ميلاد ، مؤسس فرقة " ولسه " للفنون، إنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية ، لافتا إلى ان من أهم الأساسيات الكلية هو الإبداع وأن تظهر الفن إلى الجمهور.

أوضح "ميلاد" خلال لقائها ببرنامج " INBOX" المذاع عبر فضائية " صدي البلد 2"، اليوم السبت، أن فرقة " ولسة " تعبر عن قضايا المجتمع بالفن، لافتا إلى ان جميع الورش والعروض التي يقدمها يشارك أشخاص ليس متخرجين من كلية الفنون التطبيقية أو خرجي المعهد العالى للفنون المسرحية والفن التشكيلي .

أشار "ميلاد" إلى أن هناك حالات مريضة نفسية يتم معالجتها عن طريق الرسم والموسيقى والرقص والغناء .

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