مؤسس فرقة ولسه: معالجة الحالات المرضية بالفن.. فيديو

قال جون ميلاد ، مؤسس فرقة " ولسه " للفنون، إنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية ، لافتا إلى ان من أهم الأساسيات الكلية هو الإبداع وأن تظهر الفن إلى الجمهور.



أوضح "ميلاد" خلال لقائها ببرنامج " INBOX" المذاع عبر فضائية " صدي البلد 2"، اليوم السبت، أن فرقة " ولسة " تعبر عن قضايا المجتمع بالفن، لافتا إلى ان جميع الورش والعروض التي يقدمها يشارك أشخاص ليس متخرجين من كلية الفنون التطبيقية أو خرجي المعهد العالى للفنون المسرحية والفن التشكيلي .



أشار "ميلاد" إلى أن هناك حالات مريضة نفسية يتم معالجتها عن طريق الرسم والموسيقى والرقص والغناء .

