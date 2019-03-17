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ديني

أمر تفعله يجعل الله يستجيب لك عند الشدائد والكروب

الأحد 17/مارس/2019 - 07:04 ص
الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن من أراد أن يستجيب الله له عند الشدائد فليلزم الدعاء في الرخاء.

واستشهد مجمع البحوث الإسلامية بقول رسول الله لى الله عليه وسلم «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فى الرخاء».

فمن أصابه كرب وهّم وغم ودَيْن، عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله، وعليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت»، وهناك أدعية كثيرة منها ( اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبه الدين وكره الرجال)، ودعاء سيدنا يونس عندما كان فى بطن الحوت وظن أن لن ينجو إلا أنه دعا بقول(لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) فنجاه الله، فضلًا عن كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد، فلو فعل الإنسان كل ذلك سيجد الكرب ينفك من عليه وسيرضى بقضاء الله وقدره.

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