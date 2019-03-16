مقتل جنديين أتراك وإصابة 8 آخرين شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديين تركيين قتلا وأصيب ثمانية آخرون اليوم السبت في اشتباك خلال عمليات في شمال العراق.





وأضافت الوزارة في بيان أن ستة مسلحين من بينهم امرأة تم "تحييدهم" خلال العمليات. ويستخدم الجيش التركي تعبير التحييد للإشارة إلى قتل أو اعتقال أو إصابة المسلحين.





وتشن تركيا بشكل متكرر ضربات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق مع سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنهاء وجود عناصر الحزب قرب حدود بلاده.



