نائب جامعة المنوفية يرأس جلستين علميتين بمؤتمر جمعية الجراحين المصرية

شارك الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة الأورام بالجامعة وعضو مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية في فعاليات المؤتمر الدولي ٣٧ لجمعية الجراحين المصرية والذي عقد علي مدار 3 ايام بفندق خاتون هليوبولس في الفترة من ١٣ إلي ١٥ مارس .





أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أنه ترأس خلال المؤتمر جلستين علميتين ناقشتا إستخدام التسخين الحراري في أورام البطن والقولون والمبايض والأغشية البريتونية.





أوضح ان المؤتمر شارك به خبراء من عدة دول هي ايطاليا وألمانيا وانجلترا وامريكا وفرنسا.





كما شارك جراحين من دول عربية شقيقة ضمت سلطنة عمان والكويت والسعودية والأردن ولبنان، مؤكدا ان المؤتمر يعد أكبر مؤتمر وتجمع للجراحين بمصر.





بمشاركة جراحين من كل الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة.





عقد المؤتمر برئاسة رئيس الجمعية الدكتور عادل حسني وسكرتير عام المؤتمر الدكتور محمد فريد.





كما شارك بالمؤتمر الدكتور علاء عبدالحليم استاذ الجراحة ومحافظ القليوبية.



