ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

عالم أزهري يوضح حكم ختان الإناث

الأحد 17/مارس/2019 - 01:02 ص
ختان الإناث
ختان الإناث
إيمان طلعت
قال الدكتور محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن بناته أو أمر بذلك وهو المبلغ عن ربه عز وجل، ولو كان هذا الأمر ثابتًا لوجدت الروايات التى تقول إن رسول الله ختن ولو بنتًا من بناته، حيث خلت كتب السٌنة من ذلك.

وأضاف "سلطان" فى إجابته عن سؤال ( ما حكم ختان الإناث؟)، أن العلماء أفتوا فى هذا منذ زمن بعيد فقالوا أن الختان من سنن الفطرة وهو مُكرمة عند المالكية وسُنة عند الإمام أبي حنيفة وواجب عند الإمام الشافعي وأحمد إبن حنبل.

وأشار الى أن الختان طرأ عليه أشياء مما يترتب عليه وفاة كثير من الأطفال فضلًا عن الضرر النفسي والعضوي الذي أثبته كثير من الأطباء المسلمين وغيرهم، ومن علماء المسلمين ايضًا مثل الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق من الأزهر الشريف.

ترشيحاتنا

القبض على شاب مغربي أشاد بالهجوم الارهابي على مسجدي نيوزيلندا

شاهد.. طبيب الأهلي ينقذ مشجعاً سقط من المدرجات قبل مباراة شبيبة الساورة

سر علامة قام بها منفذ مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

مركز أسوان للقلب يكشف حقيقة نقل مجدي يعقوب للعناية المركزة.. فيديو

بعد وصول مايك تايسون إلى مصر.. 5 معلومات عن فيلم حملة فرعون وعلاقته بـ شمس الزناتي

أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن الإرهابي منفذ حادث نيوزيلندا.. فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على مهاجمة خادم مسجد نيوزيلندا للإرهابي.. فيديو

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار سيارة بطريق البحر الاحمر

أول تعليق من خالد مرتجي على تأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أم تتخلص من طفلها المعاق بضخ دمائها في فمه داخل المستشفى

إعلان وفاة بطل مذبحة مسجد نيوزلندا متأثراً بإصابته برصاص الإرهابي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعامل بجدية مع الساورة.. فيديو
شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة
سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال هي الأقوى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟