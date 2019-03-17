عالم أزهري يوضح حكم ختان الإناث

قال الدكتور محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختن بناته أو أمر بذلك وهو المبلغ عن ربه عز وجل، ولو كان هذا الأمر ثابتًا لوجدت الروايات التى تقول إن رسول الله ختن ولو بنتًا من بناته، حيث خلت كتب السٌنة من ذلك.



وأضاف "سلطان" فى إجابته عن سؤال ( ما حكم ختان الإناث؟)، أن العلماء أفتوا فى هذا منذ زمن بعيد فقالوا أن الختان من سنن الفطرة وهو مُكرمة عند المالكية وسُنة عند الإمام أبي حنيفة وواجب عند الإمام الشافعي وأحمد إبن حنبل.



وأشار الى أن الختان طرأ عليه أشياء مما يترتب عليه وفاة كثير من الأطفال فضلًا عن الضرر النفسي والعضوي الذي أثبته كثير من الأطباء المسلمين وغيرهم، ومن علماء المسلمين ايضًا مثل الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق من الأزهر الشريف.