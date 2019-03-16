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محافظات

محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم

السبت 16/مارس/2019 - 06:11 م
محافظ قنا يتابع الكشف
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفي الخير العائم
يوسف رجب
تابع اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، أعمال الكشف الطبي على الأطفال من عمر يوم وحتى 12 عاما بالمجان بمستشفي الخير العائم، التي تنظمها مؤسسة الروتاري بالتعاون مع مؤسسات مصر بلا مرض ومصر الخير وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بحضور الدكتور أيمن خضاري- وكيل وزارة الصحة ، وإنجي منيب- محافظ المنطقة الروتارية والدكتور خالد عمران- مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر.

تضم المستشفي 12 عيادة للأطفال تشمل تخصصات"الباطنة والقلب والأطفال والسكر والغدد الصماء والرمد وجراحات الأطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدر والتغذية وسمعيات وأنف واذن وحنجرة".

جدير بالذكر أن المستشفى بدأت تقديم خدماتها مطلع الشهر الجاري بمحافظة أسوان وتستمر حتى 30 أبريل وذلك لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لـ 8 محافظات هي"أسوان، الأقصر، وسوهاج، قنا، أسيوط، المنيا، بني سويف، وانتهاءا بمحافظة الجيزة".
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم
محافظ قنا يتابع الكشف الطبي على الأطفال بمستشفى الخير العائم

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