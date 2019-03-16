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رياضة

أبي صقل يعين المالح مديرا فنيا حتى نهاية موسم القسم الثاني

السبت 16/مارس/2019 - 06:17 م
فريق ابي صقل السيناوي
فريق ابي صقل السيناوي
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي أبي صقل السيناوي، إسناد مهمة القيادة الفنية للفريق الأول الي حسين المالح المدرب العام حتي نهاية الموسم من دوري القسم الثاني.

يأتى ذلك بعد قبول استقالة طارق جمال عقب الخسارة أمام فريق دمياط بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثاني.

جدير بالذكر أن فريق ابي صقل السيناوي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 5 نقاط .

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