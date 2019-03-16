ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة الأمريكية: نسعى لتنمية الشراكة مع القاهرة لتعزيز أمن الطاقة

السبت 16/مارس/2019 - 06:19 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا مع وزير الطاقة الأمريكي
محمود نوفل
أكدت السفارة الأمريكية في مصر، أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن هدفها تعزيز أمن الطاقة والدور القيادي الذي تلعبه القاهرة حيث قالت "شراكتنا معا من أجل تعزيز أمن الطاقة والدور القيادي لمصر."

ووجهت السفارة الأمريكية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" التهنئة للمهندس طارق الملا وزير البترول علي زيارته الناجحة التي قام بها الي تكساس حيث ذكرت قائلة "تهانينا لوزير البترول طارق الملا على زيارته الناجحة لتكساس! "

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في وقت سابق قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع ريك بيرى وزير الطاقة الامريكى في اطار سلسلة اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يعقدها الملا على هامش مشاركته فى فعاليات ملتقى CERAWeek " سيرا ويك " للطاقة الذى يعقد حاليًا بمدينة هيوستن الأمريكية .

وأوضح الملا أن جلسة المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجالات البترول والغاز وإمكانية زيادة استثمارات شركات البترول الامريكية وتقديم الدعم الفني والتقنى لمصر في مجالات البحث والإنتاج للمصادر غير التقليدية من البترول والغاز خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبرة الشركات الامريكية في هذا المجال، لافتا الى ان المباحثات تناولت كذلك الجهود المنفذة لاستراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول والتعاون الاقليمى في منطقة شرق المتوسط لاستغلال موارد الغاز الطبيعى في المنطقة وخاصة بعد اطلاق تأسيس أول منتدى للغاز الطبيعى لدول منطقة شرق المتوسط .

ترشيحاتنا

استشاري نفسي توضح لماذا لم يهرب المصلون من رصاص منفذ مذبحة المسجدين

لاعب عربي يقترب من مجاورة محمد صلاح في ليفربول

اليوم.. الداخلية تعلن الفائزين بقرعة الحج في 5 محافظات تعرف عليها.. خدمات

منفذ هجوم مسجد نيوزيلندا الارهابي زار تركيا مرتين عام 2016

محمد منير يتجاهل الرد على فضيحة التبرع الوهمي

تلاسن بين أردوغان ومنفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

ذهبت لتطمئن على زوجها.. فقتلها إرهابي نيوزيلندا وقفز الزوج من النافذة

وائل جمعة يوجه رساله إلى لاعبى الأهلى قبل مواجهة الساورة الجزائرى

كيم كارداشيان ونجوم هوليود يتضامنون مع ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا

ياسمينا العلواني توجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة شبية الساورة

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

عائلة منفذ الهجوم على المسجدين في فنزويلا تختفي عن الأنظار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

فيديو

رئيس كاف يوجه الشكر للرئيس السيسي على استضافة أمم أفريقيا.. فيديو
رئيس CAF: مصر تمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي
قارة ومصير واحد.. أعلام الدول الأفريقية تزين سماء أسوان المحتضنة لملتقي الشباب
شاهد.. ردود أفعال المصريين عن قرعة دوري أبطال أوروبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟