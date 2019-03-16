السفارة الأمريكية: نسعى لتنمية الشراكة مع القاهرة لتعزيز أمن الطاقة

أكدت السفارة الأمريكية في مصر، أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن هدفها تعزيز أمن الطاقة والدور القيادي الذي تلعبه القاهرة حيث قالت "شراكتنا معا من أجل تعزيز أمن الطاقة والدور القيادي لمصر."



ووجهت السفارة الأمريكية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" التهنئة للمهندس طارق الملا وزير البترول علي زيارته الناجحة التي قام بها الي تكساس حيث ذكرت قائلة "تهانينا لوزير البترول طارق الملا على زيارته الناجحة لتكساس! "



وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في وقت سابق قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع ريك بيرى وزير الطاقة الامريكى في اطار سلسلة اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يعقدها الملا على هامش مشاركته فى فعاليات ملتقى CERAWeek " سيرا ويك " للطاقة الذى يعقد حاليًا بمدينة هيوستن الأمريكية .



وأوضح الملا أن جلسة المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجالات البترول والغاز وإمكانية زيادة استثمارات شركات البترول الامريكية وتقديم الدعم الفني والتقنى لمصر في مجالات البحث والإنتاج للمصادر غير التقليدية من البترول والغاز خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبرة الشركات الامريكية في هذا المجال، لافتا الى ان المباحثات تناولت كذلك الجهود المنفذة لاستراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول والتعاون الاقليمى في منطقة شرق المتوسط لاستغلال موارد الغاز الطبيعى في المنطقة وخاصة بعد اطلاق تأسيس أول منتدى للغاز الطبيعى لدول منطقة شرق المتوسط .