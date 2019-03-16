جامعة المنصورة تستقبل وفد سيدات انرويل لمناقشة دعم المستشفيات

استقبل الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وفد سيدات انرويل لتقديم الشكر على الجهود المبذولة لدعم المنظومة الطبية خلال الفترات الماضية ومناقشة سبل الدعم لتوفير الاحتياجات المناسبة لاستمرار الخدمات الطبية المتميزة التى تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية بحضور الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب ، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات الجامعة.



فيما أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن سيدات الانرويل تساهم كثيرا فى دعم جامعة المنصورة بجهد كبير فى دعم المنظومة الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية نظرا لتميز المنظومة الطبية ، وهذا التميز يمثل تحدى كبير لاستمرار الخدمة بهذا المستوى للمريض المصرى.



اضاف ان هناك تزايد مستمر لأعداد المرضى نظرا لثقة مجتمع محافظات الدلتا بالخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات والمراكز مما يتطلب الاستمرار فى دعم المنظومة الطبية بالمستشفيات داخل الجامعة لدعم زيادة أعداد الحضانات ، أسرة العناية المركزة ، أجهزة الغسيل الكلوى للأطفال والكبار .