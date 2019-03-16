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أخبار البلد

تغيب الطفل أحمد هانى المنسي عن منزله بالشرقية

السبت 16/مارس/2019 - 06:25 م
أحمد هانى المنسي
أحمد هانى المنسي
بعث قراء "صدى البلد" رسالة يستغيثون فيها بعدما فقدوا ابنهم الطفل أحمد هانى المنسى ابن قرية الاخيوة في الحسينية بالشرقية الذى تغيب عن منزله فى ظروف غامضة.

ووجهة أهل الطفل رسالة لأصحاب القلوب الرحيمة "عند معرفة موقع ومكان أحمد هانى المنسى رجاء الاتصال بوالده المهندس هاني المنسي علي 01000160657 - 01027971517 - 01019000324 - 01007436077 - 01066969390.
تغيب الطفل أحمد هانى المنسي عن منزله بالشرقية

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