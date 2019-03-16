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فن

شاهد.. احمد داوود فى أول صورة من كواليس ولاد رزق ٢

السبت 16/مارس/2019 - 06:22 م
احمد داوود
احمد داوود
محمد بدران
شارك الفنان أحمد داوود جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصورة من كواليس ولاد رزق الجزء الثاني، مع الفنان خالد الصاوي.

وعلق داوود على الصورة قائلًا: " ‏ولاد رزق ٢ قريبا"، فيما توالت التعليقات والردود من المتابعين الذين عبروا عن انتظارهم للفيلم، وإعجابهم الشديد بالجزء الأول منه.

ولاد رزق بطولة كل من "أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وسيد رجب "، ومن تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.
شاهد.. احمد داوود فى أول صورة من كواليس ولاد رزق ٢

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