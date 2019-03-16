محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة وذلك بين فريقي مركز شباب أبو المطامير ومركز شباب حوش عيسى التي أقيمت اليوم باستاد دمنهور الرياضي في إطار مسابقة مراكز الشباب المؤهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية.



يأتى ذلك في إطار دعم المحافظ وتشجيعه لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لما لها من أهمية في تنمية مهارات وإبداعات الشباب والارتقاء بهم وصقل مواهبهم الإبداعية وانطلاقا من حرصه على توفير كافة سبل الرعاية والدعم لممارسة الرياضة وللرياضيين.



قام المحافظ بتهنئة مركز شباب أبو المطامير الفائز وتقديم كأس البطولة له وقام بتسليم لاعبي الفريقين الميداليات ومن المقرر ان يمنح الفريق الفائز الحاصل على المركز الأول مبلغ 100 ألف جنيه ويمنح الفريق الحاصل علي المركز الثاني على مبلغ 75 ألف جنيه و المركز الثالث علي 50 ألف جنيه.



رافق المحافظ المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام وإبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والعقيد محمد شرف - المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية المنافسة في البطولة ورئيس الإدارة المركزيه لمراكز الشباب والهيئات - المدير التنفيذي للبطولة ورؤساء مجالس الإدارات لمراكز الشباب.

