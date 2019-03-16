ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 06:18 م
محافظ البحيرة يشهد
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم ..صور
جمالات الدمنهورى
شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة وذلك بين فريقي مركز شباب أبو المطامير ومركز شباب حوش عيسى التي أقيمت اليوم باستاد دمنهور الرياضي في إطار مسابقة مراكز الشباب المؤهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار دعم المحافظ وتشجيعه لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لما لها من أهمية في تنمية مهارات وإبداعات الشباب والارتقاء بهم وصقل مواهبهم الإبداعية وانطلاقا من حرصه على توفير كافة سبل الرعاية والدعم لممارسة الرياضة وللرياضيين.

قام المحافظ بتهنئة مركز شباب أبو المطامير الفائز وتقديم كأس البطولة له وقام بتسليم لاعبي الفريقين الميداليات ومن المقرر ان يمنح الفريق الفائز الحاصل على المركز الأول مبلغ 100 ألف جنيه ويمنح الفريق الحاصل علي المركز الثاني على مبلغ 75 ألف جنيه و المركز الثالث علي 50 ألف جنيه.

رافق المحافظ المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام وإبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والعقيد محمد شرف - المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية المنافسة في البطولة ورئيس الإدارة المركزيه لمراكز الشباب والهيئات - المدير التنفيذي للبطولة ورؤساء مجالس الإدارات لمراكز الشباب.
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور
محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم.. صور

ترشيحاتنا

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

استمرار حبس منفذ مذبحة المسجدين في نيوزلاندا حتى 5 أبريل.. فيديو

الإسماعيلي يخسر أمام الأفريقي التونسي ويخرج من دوري الأبطال

عائلة منفذ الهجوم على المسجدين في فنزويلا تختفي عن الأنظار

لاعب عربي يقترب من مجاورة محمد صلاح في ليفربول

خلال 24 ساعة.. 4 ملايين دولار تبرعات لذوي ضحايا ومصابي الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

كيم كارداشيان ونجوم هوليود يتضامنون مع ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا

شاهد.. توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب قبل انطلاق مباراة الساورة

بعد مجزرة نيوزيلندا.. ترامب يقلل من خطر القوميين البيض

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

تلاسن بين أردوغان ومنفذ الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

فيفي عبده: أنا عيانة بموت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

فيديو

رئيس كاف يوجه الشكر للرئيس السيسي على استضافة أمم أفريقيا.. فيديو
رئيس CAF: مصر تمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي
قارة ومصير واحد.. أعلام الدول الأفريقية تزين سماء أسوان المحتضنة لملتقي الشباب
شاهد.. ردود أفعال المصريين عن قرعة دوري أبطال أوروبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟