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أخبار البلد

التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية الاثنين

السبت 16/مارس/2019 - 06:14 م
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد عبد المنعم
تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الاثنين القادم، خلال مؤتمر صحفي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .

من المقرر أن يتم خلال المؤتمر إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وكذلك تكريم أم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد قالت إن مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات انتهت من تلقي الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات، وأنه تم الانتهاء من تشكيل اللجنة المركزية الخاصة باختيار الأمهات المكرمات، والتي بدأت عملها فى مراجعة خطة العمل لاحتفال عيد الأم ومراجعة الإجراءات اللازمة على مستوى المديريات لاختيار الأمهات المثاليات وترتيب الفائزات وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة.

وأكدت غادة والي، أن إجمالى عدد المرشحات بلغ 145 مرشحة منهن عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أمهات بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت، أن أعلي نسبة ترشيحات كانت من محافظات الدقهلية والجيزة وبورسعيد وأسوان والبحيرة وذلك على مستوى الجمهورية.

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