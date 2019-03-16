أجمل بقعة في النيل.. تعرف على جزيرة الفنتين التاريخية التي تحتضن السيسي وشباب العرب وأفريقيا

جزيرة الفنتين بمدينة أسوان تقع غرب النيل، ويحتل منتجع موفنبيك أسوان الذى يشهد اليوم السبت انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقى عليه، خاصة أنه يقع فى موقع فريد على جزيرة الفنتين على صفحة نهر النيل الخالد مما يتيح فرصة للاستمتاع بالمنظر الخلاب من 404 غرف وجناح وفيلا بطراز أنيق.





ويوفر الفندق توازنًا مثاليًا بين العمل والترفيه بفضل المنظر البانورامى الخلّاب لنهر النيل والذى يطل عليه المطعم والمقهى بزاوية 360 درجة من أعلى نقطة ، علاوة على المأكولات المحلية والعالمية المُقدَّمة في مطعم "أورانجري" وحوض السباحة الواسع وقاعة الاجتماعات المغمورة بضوء النهار الطبيعى والمزوّدة بخدمة إنترنت لاسلكى مجانى.





ويوفر منتجع جزيرة الفنتين على نهر النيل جوًا من الهدوء فى الحدائق الإستوائية والتراسات حيث يمكن الاختيار من بين غرف وأجنحة وفيلات واسعة حسب متطلباتك الخاصة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المطاعم والمقاهي المختلفة قريب من المعالم السياحية.





والجدير بالذكر أن جزيرة الفنتين تضم العديد من المعابد، ويطلق عليها سفينة أسرار وآثار تسبح فى قلب نهر النيل، وأيضًا يسميها علماء الآثار " بجوهرة الجنوب " لما تحويه من آثار وأسرار عن حضارات تعاقبت على مصر لم يكشف بعضها إلى الآن.





ويستعرض "صدى البلد" فى السطور التالية تاريخ هذه الجزيرة حيث تحتوي جزيرة الفنتين الواقعة قبالة مدينة أسوان على العديد من الآثار الثمينة من أبرزها القلعة التى إتخذت كنقطة حراسة للإشراف على حدود مصر الجنوبية وبدأت الحفريات الأثرية فيها بواسطة بعثة ألمانية بين عامي 1906 و 1908، ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن يقوم فريق أثرى من المعهدين الألماني والسويسري فى القاهرة بحفريات علمية منظمة تهدف إلى إعادة إكتشاف آثار الجزيرة وكتابة تاريخها الثرى عبر ما يزيد على 3 آلاف عام.





كما أن جزيرة ألفنتين يوجد بها مقبرة خنوم المقدسة وهى أقدم مخطوطة صخرية (خوفو أنخ) تعود للأسرة الرابعة بها مقياس للنيل إكتشف عام ١٨٢٢ واستعمل علي يد الفلكي المصري محمود بك وبه مقياس جديد من المرمر وبه متحف إنشاء عام ١٩١٧ وكانت تضم كل أثار النوبة المكتشفة قبل بناء الخزان ، والمتحف كان مقر للسير وليم ولكوكس كبير مهندسي خزان أسوان وتم بناء متحف ملحق عام١٩٨٩ تم تنفيذه من قبل البعثة الألمانية والتى تضم آثاراً تعود إلى ما قبل الأسرات .





وبدأت فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة برفقة الوفود الشبابية المشاركة العربية والإفريقية على صفحة نهر النيل الخالد .





ويعقبها إستكمال فعاليات الملتقى بإقامة إحتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الإتحاد الإفريقى، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقى بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوى للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية ، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الإتحاد الإفريقى وما تتطلع له إفريقيا من مصر .





ويعتبر هذا الملتقى أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتى تدور فكرتها حول منح الشباب المصرى وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات حيث تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019 ، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والإفريقى .



