شاهد.. رسالة ياسر ريان للاعبى الأهلى قبل مواجهة شبيبة الساورة

وجه ياسر ريان لاعب الأهلى السابق رسالة إلى لاعبى الأهلى في المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وكتب " ريان " من خلال حسابه الشخصى عبر "تويتر" ‏‏العب بروح فانلة الاهلي تجد البطوله في الجزيره بإذن الله ‎#افريقيا_يا_اهلي"



ويدخل الأهلى في مواجهة شبيبة الساورة ، فى المركز الثانى للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، ويحتاج للفوز بالنقاط الثلاث من أجل الصعود لدور الـ8.