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أخبار البلد

العليا لانتخابات الصيادلة تحذر المرشحين على أكثر من مقعد

السبت 16/مارس/2019 - 07:50 م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
محمد غالي

اعلنت اللجنة العامة لانتخابات الصيادلة 2019، برئاسة الدكتور أحمد عطية سعدة، عن فترة التنازلات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، ابتداءا من اليوم السبت وحتى الاثنين 18 مارس الجاري من الساعة 9 صباحا الي الساعة 5 مساءا.

حذرت اللجنة، المرشحين على أكثر من مقعد بالتنازل عن احداهما في فترة التنازلات، والا سيتم حذفه من جميع المقاعد.

أشارت اللجنة،إلى أن المرشح يحدد موقفه من حيث المقعد علي ( النقيب أو فوق السن او تحت السن) إذا كان مضى على قيده بالجدول العام أكثر أو أقل من 15 سنة في 16 ابريل 2019 والموافق يوم الانتخاب.

العليا لانتخابات الصيادلة تحذر المرشحين على أكثر من مقعد

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