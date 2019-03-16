مصطفى يونس يقترب من تولي قطاع البراعم بنادي بني سويف

يقترب مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، من تولي مهمة الإشراف على قطاع البراعم بنادي بني سويف خلال الفترة المقبلة وذلك سعيا من مجلس الإدارة على تقديم لاعبين للفريق الأول.



وقام مصطفي يونس بزيارة نادي بني سويف الرياضي لإنهاء الاتفاق وتحديد موعد البدء في المهمة وذلك بالاتفاق مع علي سالم رئيس مجلس الإدارة وياسر التوني راعي اكاديمية البراعم بالنادي.



وأبدي مصطفى يونس سعادته لخوض تجربه جديده فى الصعيد مع نادي عريق مثل نادى بنى سويف، مؤكدا على استعداده لتحقيق انجاز مع الفريق الكبير.



ويلعب فريق بني سويف في دوري القسم الثاني ويحتل المركز الثاني في مجموعة الصعيد برصيد 42 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر أسوان.