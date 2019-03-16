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اقتصاد

الجزار يختتم جولة الـ 7 ساعات بتفقد الكورنيش والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

السبت 16/مارس/2019 - 07:43 م
خلال الجولة
خلال الجولة
آمنة عبدالعظيم
اختتم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة والتى استمرت نحو 7 ساعات، رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد منطقة الكورنيش، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بطول 7 كم حوالي 85 %.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، حيث إنه من المقرر تشغيل 4 كليات هندسية فى العام الدراسى المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتم البدء فى أعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الفرع 62 فدانًا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، وكذا جامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات فى المرحلة الأولى للعام الدراسى المقبل، وهى (القانون الدولى – الدراسات العليا – السياحة والفنادق) وسيتم التشغيل بمعرفة جامعة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 85 % من أعمال الهيكل الخرسانى لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثانى، وتبلغ إجمالى مساحة المشروع 128 فدانًا، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).

وتفقد الوزير، منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، ومنطقة المدينة التراثية المُقامة على مساحة 260 فدانا وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 40 % ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات، ومن المقرر البدء فى تشغيله صيف 2019 – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثمارى)، بجانب تفقد الحى اللاتينى، والذى تم البدء فى تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية به، بالإضافة إلى منطقة البحيرات، حيث إنه جارٍ تنفيذ البحيرات الجنوبية والغربية.

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