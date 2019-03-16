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تعليم

رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر

السبت 16/مارس/2019 - 07:48 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم، الوفود الطلابية من الجامعات الدولية المشاركة فى المؤتمر الطلابى الدولى الثانى والعلمى الخامس والذى تنظمه كلية التمريض بعنوان: "دفاع طلاب التمريض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصحة جيدة ورفاهية".

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتوره هويدا صادق عميد الكلية والدكتور خالد عيسوى منسق الانشطة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

ورحب الدكتور جمال السعيد خلال اللقاء بالطلاب الوافدين المشاركين فى أعمال المؤتمر من دول السعودية والسودان ونيجيريا متمنا لهم اقامة ومشاركة موفقة فى فعاليات المؤتمر.

ووجه رئيس الجامعة حديثه للطلاب الوافدين قائلا: "نعتز بكم كأبناء وأشقاء من دول عربية وافريقية فى وطنكم الثانى مصر وفى جامعة بنها".

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى إن جامعة بنها تقدم منح مجانية لطلاب دول وادى النيل بافريقيا مؤكدا على ضرورة التواصل بين طلاب كليات التمريض بالدول العربية والافريقية وطلاب جامعة بنها.

واكدت الدكتوره هويدا صادق أن المؤتمر الطلابى الدولى الثانى يشارك فيه 10 جامعات مصرية ووفود جامعات دولية مضيفة ان المؤتمر يضم 13 جلسة علمية ويناقش عددا من الابحاث العلمية لتحقيق صحة جيدة ورفاهية لجميع المواطنين.
رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر
رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر
رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر
رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر
رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر
رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر
رئيس جامعة بنها للطلاب الوافدين: نعتز بكم كأبناء وأشقاء في وطنكم الثاني مصر

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