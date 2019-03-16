جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمركزى البياضية والطود..صور

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في مدينتي البياضية والطود، وذلك برفقة رئيس مدينة الطود العميد محمد عياد، ونائب رئيس مدينة البياضية أحمد همام، ومدير الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وشملت جولة المحافظ في مدينة البياضية، تفقد أعمال توسعة كوبري مدخل البياضية المجاور لمبنى ديوان عام مركز ومدينة البياضية ومركز شرطة البياضية، والذي يستهدف تسهيل الحركة المرورية وحركة المشاة في المنطقة.



شملت جولة المحافظ، تفقد أعمال توسعة كوبري الشيخ الذهبي المجاور لمدرسة الشيخ الذهبي الابتدائية والذي يستهدف تسهيل الحركة المرورية وحركة المشاة في المنطقة، كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير الشارع الموازي لشارع الشيخ الذهبي، موجها بتطوير منطقة الحدائق في وسط الشارع، كما استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين من أهالي مدينة البياضية.



تفقد المحافظ كذلك أعمال تغطية ترعة الحبيل الرئيسية بمنطقة امتداد شارع الشيخ الذهبي جنوبا، والتي تشمل تغطية 150مترا من الترعة، كما تفقد المحافظ، موقع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الروافعة المقرر إقامتها على مساحة 435 مترا، موجها بإنهاء كافة الإجراءات للبدء في أعمال تنفيذ المشروع، كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال الرصف النهائية بكمين البغدادي، موجها بإنهاء كافة أعمال التجميل اللازمة بالكمين عقب إنتهاء أعمال الرصف.



وتوجه إلى مدينة الطود، حيث تفقد أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بنجع مكي إسماعيل، وأعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي بنجع أبوحروقة، وأعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي بنجع حسين حسن، أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بنجع مسلم، حيث استمع المحافظ إلى سير أعمال التنفيذ الجارية في كل محطة، موجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للإنتهاء من التنفيذ.



كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع صرف صحي محطة المعالجة بالطود الجديدة بطاقة 4000 م3/يوم، وأعمال تنفيذ خط السيب النهائي، الذي سيخدم الوحدات السكنية بمشروع الإسكان القومي بالطود الجديدة، ووحدات الإسكان الإجتماعي بالطود الجديدة، حيث وجه المحافظ بإزالة أي معوقات لاستكمال تنفيذ الأعمال حتى يتم تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين، وكذلك موقع محطة مياه الشرب الجديدة والتي سيتم إنشائها على نهر النيل بطاقة 10000 قدم/يوم، على موقع يخص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجوار محطة شرب الطود الحالية بناحية نجع الكلاحين بقرية الطود غرب، وذلك لخدمة أهالي مدينة الطود.

