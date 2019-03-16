نخشى الذهاب إلى المسجد.. ذعر بين مسلمي أمريكا بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أثار هجوم نيوزيلندا الإرهابي "صدمة" لدى المسلمين حول أنحاء العالم، وبدأ الجميع يشعر بالذعر عقب استيقاظهم على فاجعة مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات خلال هجوم شاب استرالي على مسجدين بسلاح ناري.



في الولايات المتحدة، أصيب المسلمون بحالة من الذهول والصدمة جراء الحادث، وقال شارل ليفنجويل أحد سكان واشنطن "إنه أمر مؤلم لكل المسلمين .. الجميع حزين لما حدث، مضيفا أنه عندما كان يصلي الجمعة توقع حدوث هجوم مماثل على المصلين واستعد لسماع طلقات نارية، بحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية.



وأضافت منار خليل التي تعيش في نيويورك، إن الحادث أثار مخاوفها من الهجمات المتعصبة والمتطرفة خاصة وأنها ترتدي الحجاب الذي يجعل الجميع يعرفون أنها "مسلمة"، وتابعت "لا استطيع التوقف عن التفكير في حدوث ذلك في أي وقت وأي مكان"، معربة عن خوفها على عائلاتها وزملائها المسلمين ممن أصبحوا هدفا للكراهية والقتل بلا سبب.



وتابعت: "زوجي كان يصلي الجمعة وفكرت طوال الوقت فيما يمكن أن يحدث له، بينما تقول ربيعة عبد الحق إن كثيرين في واشنطن شعروا بالقلق من أداء صلاة الجمعة في المسجد، موضحة أن كثير من أصحابها كانوا خائفون لدرجة أنهم لا يريدوا الذهاب للمسجد، لكنهم قرروا الذهاب في النهاية.



من جانبها أكدت السلطات الأمريكية، عدم وجود تهديدات للمساجد في الولايات المتحدة، وشددت إجراءات التأمين في جميع أنحاء البلاد على المساجد ودور العبادة.



وأعلنت الشرطة حالة التأهب القصوى في معظم الولايات، خوفا من هجوم مماثل لمجزرة نيوزيلندا، واوضحت شبكة "سي ان ان" أن المسلمين في الولايات المتحدة والسلطات لديهم دافع للخوف مع تزايد العنف والكراهية تجاه المسلمين.



وفي دراسة أجريت عام 2016، تبين أن الاعتداءات على المسلمين في الولايات المتحدة وصلت ذروتها في 2017 حيث ارتفعت نسبة التحيز تجاه المسلمين بمقدار 17% عن العام السابق له.



ويقول مسلمون إنهم يشعرون بالخوف والرعب، رغم تشديد الإجراءات الأمنية على المساجد، ويرى بعضهم أن خطاب السياسيين والإعلاميين العدائي هو السبب عن زيادة معدلات الكراهية تجاه المسلمين، إلا أن آخرين أكدوا للشبكة تمسكهم بحقوقهم في أداء الشعائر والصلاة داخل المساجد رغم المخاوف والتهديدات، مؤكدين أن الهجوم الأخير لا يجب أن يجبرهم على تغيير طريقة الحياة أو الابتعاد عن الصلاة لأن هذا ما يريدوه الإرهابيون.



من جانبها قالت إلهان عمر النائبة المسلمة في الكونجرس "يجب ألا نعيش في خوف .. سأكون في صلاة اليوم وآمل أن يتواجد الآخرون".