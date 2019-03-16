رئيس CAF: مصر تمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا.. فيديو

أعرب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لالتزامه الشخصي باستضافة كأس الأمم الأفريقية الاولى بـ 24 فريقا رغم أن هذا تحدي كبير، قائلا:" لكم كل الشكر على ذلك ونحن على يقين أنه سيكون أحتفال كبير للشباب الأفريقي".



وأضاف "أحمد " خلال كلمته في احتفالية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي على هامش ملتقى الشباب العربي الأفريقي،: مصر تمتلك أفضل لاعب في أفريقيا وهو محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي".



وأكد أن دور الشباب في الكرة الأفريقية مهم، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي عمل على الحوكمة ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري المركزي بإدخال المزيد من الشباب، مضيفا:" نحن نطرح العديد من الإمكانيات لشبابنا عن طريق ممارسة رياضة كرة القدم والاتحاد الأفريقي لديه فرصة المشاركة في كرة القدم القومية ونحن لن ننسى ان الشباب يعيشون بإرادتهم، ويعملون على تعزيز المناحي الاجتماعية والرياضية".



وتابع:" كرة القدم في القارة الأفريقية مدرسة للحياة مثل الجامعات الكبرى والمؤسسات الكبرى والدليل على فان كرة القدم تسمح بازدهار قامة العديد من الرجال والسيدات في العالم".