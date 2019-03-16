موسى فقيه لـ شباب أفريقيا: ادخلوا مصر آمنين .. فيديو

قال موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، إن الشباب الإفريقي له مكانة مركزية في المنظور العربي والإفريقي.



وأضاف "فقيه"، أثناء كلمة في احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، خلال فعاليات ملتقي الشباب العربي والإفريقي بأسوان،: «إنكم تواجهون تحديات كثيرة مثل مخاطر الهجرة والإرهاب والشذوذ الفكري والديني، فمن أجل تحقيق تطلعاتكم المشروعة أثق بأن الاتحاد الإفريقي سوف يظل المرافق الأول لكم في كفاحكم هذا».



وتابع: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وارفعوا شعوبكم إلى عروش السماء تخضع لكم الأرض ساجدة».

