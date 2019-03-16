في يوم المرأة المصرية.. أبرز الأقاويل من العظماء والفلاسفة.. أعظمها كانت رفقا بالقوارير لـ رسول الله صلى الله عليه وسلم



المرأة في نظري، خليط من الأشكال والألوان .



"بيكاسو"



المرأة حديقة تتحول – أحيانًا – الى صحراء لا تصلح إلا لزراعة الصبار . .

"ابراهيم نوار"



المرأة أحلى هدية خصّ الله بها الرجل . .

"جويار"



المرأة . . مخلوق بين الملائكة والبشر . .

"بلزاك"



- المرأة كالإعلان يحقق غايته بالتكرار . .

"دورانت"



المرأة كالعقرب تشُق طريقها في الحياة . . بأن تلدغ من يقف في طريقها . .

"أناتول فرانس"



المرأة . . زهرة الربيع . . فتنة الدنيا . . روح الحياة . .

"أنينا أوين"



- المرأة كاهنة القضاء والقدر . .

"بيكونسفيلد"



المرأة أبهج شيء في الحياة . .

"كونفوشيوس"



المرأة . . تاج الخليفة . .

"هردر"



المرأة . . مثل الرقة والكمال . .

"فولتير"



المرأة شعر الخالق . . والرجل نثره . .

"نابليون"



المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة . . وأدب السلوك . . ورقة الشعور . .

"أناتول فرانس"



المرأة . . هي المرض . .

"أبقراط"



المرأة وحدها . . هي التي علمتني ما هي المرأة . .

"رديارد كبلنج"



المرأة هي مكونة المجتمع، فلها عليه تمام السلطة . . لا يعمل فيه شيء إلا بها، ولأجلها . .

"أناتول فرانس"



المرأة كتاب مفكك الأوراق، غلافه خير منه . . فلا عجب إذا فضّل الرجل قراءته ليلًا . .

"ماريشال"



المرأة . . هي العمل الوحيد غير الكامل . . الذي ترك الله أمر إتمامه للرجل . .

"أدونيس"



المرأة . . مخلوقة ساعة . .

"دانتي"



المرأة . . أنشودة مطربة من السماء . .

"أناتول فرانس"



المرأة . . زهرة لا يفوح أريجها إلا في الظل فقط . .

"لاينباي"



المرأة . . هي المنبع الفياض بما في هذه الحياة الانسانية من حب هو: أساس النظام والعدل والسعادة . .

"نجيبة حسين"



المرأة . . مصدر كل شر . .

"سقراط"



المرأة كتاب أبدع الله رسم غلافه . . فبدا فتنة للناظرين، ووضع مقدمته . . فجاءت باسمة كالزهر في الربيع، وكتب الشيطان فصوله . . فكانت خداعًا . . وشقاءًا وأحزانًا . .

"لامارتين"



المرأة إنسان ناقص التكوين . . وكائن عرضي . .

"توما الأكويني"



المرأة عنصر يمكن للحياة أن تستمر بدونه . . بدليل أن الحياة كانت سائرة حين خلق آدم وحده، وقبل أن تخلق من ضلوعه حواء.

"نجيب الريحاني"



المرأة: مخلوق بسيط لا غموض في خلقه، وبنظرة واحدة الى وجهها يستطيع الرجل الذكي أو متوسط الذكاء أن يتبين ما يعتمل في قلبها من أحاسيس . .

"أمينة السعيد"



المرأة تبقى كطفل . . كل حياتها . .

"شوبنهاور"



المرأة قلب الإنسانية . . والرجل هو الرأس . .

"صامويلز"



المرأة نصف الحياة . . إذا كانت مخلصة لزوجها . .

"هوميروس"



المرأة هي الاشمئزاز . . وفقدان النطق ، والجهالة العنيدة . .

"مونترلان"



المرأة كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام . .

"شكسبير"



المرأة منبع السعادة . . والأُنس . . والسرور . .

"شنينه"



المرأة كالوردة . . تستدرج الرجل بأريجها لتلسعه بأشواكها . .

"أرسطو"



المرأة مخلوق مليء بالحنان والرقة . . عندما يشاء . .

"جوزي فيرر"



المرأة لا تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدنيا . . إلا إذا كانت أمامها جميع أحلامها، أو خلفها جميع ذكرياتها . .

"إبراهيم المصري"



المرأة في نظري هي . . التي تجعلني أحس بكياني كرجل . .

"سعيد فريحة"



المرأة أقرب الكائنات الى الكمال . . إنها وسط بين الرجل، والملاك . .

"بلزاك"



المرأة الصالحة خير للرجل من عينيه ويديه . .

"مسلمة بن عبدالله"



المرأة مثل الزهرة . . إذا اقتلعت من مكانها، تتوقف عن الحياة . .

"شكسبير"



المرأة كحبة الكرز . . تتبرج لتجلب على نفسها الشقاء ..

"جيمس هويل"



المرأة مثل القطة . . تحيا بتسعة أرواح . .

"جون هيود"



المرأة . . هي الإناء الوحيد الباقي لنا لنفرغ فيه مثالياتنا . .

"جوته"



المرأة الصالحة لا يعدلها شيء . . لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة . .

"عبدالله بن المقفع"



المرأة تترقب الرجل . . ولكن كما تترقب العنكبوت الذبابة . .

"برنارد شو"



المرأة أحلى هدية قدمها الله الى الإنسان . .

"سقراط"



المرأة . . آخر شيء تصل إليه الحضارة . .

"جورج مريديث"



المرأة هي الجزء العصبي من المجموع الإنساني .. والرجل هو الجزء العضلي منه . .

"هالي"



المرأة كالغصن الرطب . . تميل الى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة . .

"زواتلي"



المرأة هي روح الحياة ، وبدونها يموت كل شيئ ....

" عادل سالم "

تعددت الأقاويل حول النساء فمنهم من كان يمدحها في مقولاته، ومنهم من كان ضدها، وقد يكون هؤلاء العظماء والفلاسفة استندوا على اقوالهم من واقعهم ومن خلال تجربتهم مع النساء فتجد ان هناك من كانت له تجربة قاسية مع المرأة، وعانى منها كثيرا فكان حكمه عليها قاسيا.إلا ان البعض الآخر كانت لديه تجربة مع المراة تجربة ناجحة، ويملؤها الحب فكان حكمه عليها لطيفا فهؤلاء هم بشر مثلنا بالمأساة والحياة الاليمة والمعاناة تخلق الفلاسفة والعظماء، ولكن خير ماقيل عن المرأة هو ما قاله خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم "رفقا بالقوارير".