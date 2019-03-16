ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بالأرقام.. هبوط 4 فرق في صراع القسم الثاني

السبت 16/مارس/2019 - 07:46 م
فريق سيدي سالم -
فريق سيدي سالم - ارشيفية
عبدالله هشام
شارفت منافسات دوري القسم الثاني على الانتهاء حيث تبقت 4 جولات فقط وحسمت أربع فرق موقفها من الهبوط رسميا لدوري القسم الثالث الموسم المقبل وهم الوليدية وابي صقل ومركز شباب تلا وسيدي سالم.

ويعرض لكم صدي البلد ما قدمه الفرق الهابطة خلال 22 جولة :-

1- الوليدية
هبط فريق الوليدية من مجموعة الصعيد بعدما جمع 10 نقاط من ثلاث مباريات فوز امام كلا من ناصر ملوي والنصر للتعدين وطهطا وتعادل وحيد أمام الفيوم بينما تعرض للخسارة في 18 مباراة .

وسجل مهاجمو فريق الوليدية 18 هدف كـ ثاني اضعف خط هجوم بالمجموعة بعد سوهاج بينما استقبلت شباكه 51 هدف وهو الرقم الأعلى بالمجموعة كـ أضعف خط دفاع .

2- ابي صقل
هبط فريق ابي صقل لدوري القسم الثالث عن مجموعة القاهرة بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال الـ 22 جولة السابقة وتعادل في 5 مباريات وتعرض للخسارة في 17 مباراة و جمع 5 نقاط .

وسجل مهاجمو فريق ابي صقل 11 هدفا وهي أقل نسبة تهديف في مجموعة القاهرة بينما استقبل 61 هدفا كأضعف خط دفاع .

3- مركز شباب تلا
هبط مركز شباب تلا الي القسم الثالث عن مجموعة بحري بعدما جمع 10 نقاط من فوز وحيد أمام سيدي سالم وتعادل في 7 مباريات وخسر 14 لقاء .

نجح مهاجمو فريق مركز شباب تلا في تسجيل 20 هدفا بينما استقبل 44 هدفا وهي النسبة الأعلى بالمجموعة .

4- سيدي سالم
هبط فريق سيدي سالم عن مجموعة بحري الي دوري القسم الثالث بعدما حقق فوز وحيد أمام فريق مركز شباب تلا بينما تعادل في 5 مواجهات وتعرض للخسارة في 16 لقاء وجمع 8 نقاط فقط .

سجل لاعبو سيدي سالم 14 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا .

ترشيحاتنا

شاهد.. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي

الجزار يختتم جولة الـ 7 ساعات بتفقد الكورنيش والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

شاهد.. توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب قبل انطلاق مباراة الساورة

الشباب يتفاعلون مع أغاني حفل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.. فيديو

تغيب الطفل أحمد هانى المنسي عن منزله بالشرقية

المصري يقلب الطاولة ويتقدم على سموحة بهدفين.. فيديو

طائرة تعود بعد إقلاعها بسبب نسيان سعودية لطفلها..فيديو

استشاري نفسي توضح لماذا لم يهرب المصلون من رصاص منفذ مذبحة المسجدين

أنقرة تنشر صورا للسفاح منفذ مذبحة الساجدين فى نيوزيلندا خلال زيارته لـ تركيا

مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بأبطال أفريقيا.. بث مباشر

الأهلي يضرب شبيبة الساورة بثنائية مروان محسن في الشوط الأول.. فيديو

حبس سكرتير بمحكمة المحلة 4 أيام بتهمة الرشوة الجنسية وخيانة الأمانة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

فيديو

اسلام عيسى يسجل هدفًا مارادونيًا لـ المصري في شباك سموحة ..فيديو
المصري يقلب الطاولة ويتقدم على سموحة بهدفين.. فيديو
بعد عودة زيدان.. ريال مدريد يكتفي بهدفي إيسكو وبيل أمام سيلتا فيجو.. فيديو
السيسي عن حادث نيوزيلندا: نرفض أي عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية.. فيديو
السيسي يقف دقيقة حداد على شهداء حادث مسجد نيوزيلندا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟