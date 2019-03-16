بالأرقام.. هبوط 4 فرق في صراع القسم الثاني

شارفت منافسات دوري القسم الثاني على الانتهاء حيث تبقت 4 جولات فقط وحسمت أربع فرق موقفها من الهبوط رسميا لدوري القسم الثالث الموسم المقبل وهم الوليدية وابي صقل ومركز شباب تلا وسيدي سالم.



ويعرض لكم صدي البلد ما قدمه الفرق الهابطة خلال 22 جولة :-



1- الوليدية

هبط فريق الوليدية من مجموعة الصعيد بعدما جمع 10 نقاط من ثلاث مباريات فوز امام كلا من ناصر ملوي والنصر للتعدين وطهطا وتعادل وحيد أمام الفيوم بينما تعرض للخسارة في 18 مباراة .



وسجل مهاجمو فريق الوليدية 18 هدف كـ ثاني اضعف خط هجوم بالمجموعة بعد سوهاج بينما استقبلت شباكه 51 هدف وهو الرقم الأعلى بالمجموعة كـ أضعف خط دفاع .



2- ابي صقل

هبط فريق ابي صقل لدوري القسم الثالث عن مجموعة القاهرة بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال الـ 22 جولة السابقة وتعادل في 5 مباريات وتعرض للخسارة في 17 مباراة و جمع 5 نقاط .



وسجل مهاجمو فريق ابي صقل 11 هدفا وهي أقل نسبة تهديف في مجموعة القاهرة بينما استقبل 61 هدفا كأضعف خط دفاع .



3- مركز شباب تلا

هبط مركز شباب تلا الي القسم الثالث عن مجموعة بحري بعدما جمع 10 نقاط من فوز وحيد أمام سيدي سالم وتعادل في 7 مباريات وخسر 14 لقاء .



نجح مهاجمو فريق مركز شباب تلا في تسجيل 20 هدفا بينما استقبل 44 هدفا وهي النسبة الأعلى بالمجموعة .



4- سيدي سالم

هبط فريق سيدي سالم عن مجموعة بحري الي دوري القسم الثالث بعدما حقق فوز وحيد أمام فريق مركز شباب تلا بينما تعادل في 5 مواجهات وتعرض للخسارة في 16 لقاء وجمع 8 نقاط فقط .



سجل لاعبو سيدي سالم 14 هدفا واستقبلت شباكه 41 هدفا .