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أخبار العالم

لوحة تشعل مواقع التواصل بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي.. صورة

السبت 16/مارس/2019 - 07:46 م
الرسامة النيوزيلندية
الرسامة النيوزيلندية روبي جونز
أحمد محرم
"هذا وطنكم ويجب أن تكونوا آمنين هنا"، بهذه العبارة الدافئة عنونت الرسامة النيوزيلندية روبي جونز لوحة رسمتها للتعبير عن مشاعر التضامن والمواساة التي تنتاب مواطنيها تجاه ضحايا حادث المسجدين الإرهابي أمس، وتجاه المسلمين والمهاجرين بشكل عام.

رسمت جونز لوحة بسيطة الخطوط وإن كانت سامية المعنى، تظهر فيها امرأة نيوزيلندية تحتضن أخرى مهاجرة مسلمة سمراء ترتدي الحجاب، وذيلتها بالعبارة التي تفيض بمشاعر الأخوة: "هذا وطنكم ويجب أن تكونوا آمنين هنا".

ونقل موقع "باز فيد" الإخباري عن جونز قولها "الرسم هو الطريقة التي أتعامل بها مع كل شيء في الحياة اليومية. عندما وقع حادث كرايست تشيرش لم أصدق ما سمعته، وشعرت بالصدمة والغضب وأجهشت بالبكاء".

وأضافت جونز "شعرت بأن كل ما أستطيع فعله هو تقديم إشارة دافئة لكل من يحتاج إليها. إن الحضن وإن كان صغيرًا هو رمز للحب والتضامن والدفء".

وبحسب الموقع، انتشرت لوحة جونز بسرعة وعلى نطاق واسع بين الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أرسلوا للرسامة النيوزيلندية رسائل الشكر والعرفان.
لوحة تشعل مواقع التواصل بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي.. صورة

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