تصميم برنامج الارشاد المهني بـ دراسات عليا وبحوث بينية حلوان..صور

قدمت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان نموذجا فعالا فى تصميم وتطوير البرامج البينية من خلال فريق عمل تصميم برنامج الارشاد المهني وذلك خلال ندوة اقيمت على هامش فعاليات ورشة عمل تأهيل مقدمي خدمات التوجيه والإرشاد المهني التي نظمتها كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة G.I.Z الألمانية.



أكد الدكتور ماجد نجم على أهمية الدور الفعال في التجربه الفريده التى يقوم بها فريق عمل تصميم برنامج الارشاد المهني في التعاون من أجل تحقيق تكامل المعارف من تخصصات التربية وعلم النفس والأنثروبولوجيا و التجاره وإدارة الأعمال فى تصميم برنامج بينى للإرشاد والتوجيه المهني حيث يعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه فى الشرق الاوسط لمنح درجات الدبلوم والماجستير المهنى فى هذا التخصص.



أشار رئيس جامعة حلوان إلى أنه تم التركيز في وضع أهداف البرنامج على إثراء البحوث والدراسات البينية لمواجهة مشكلات احتياجات سوق العمل واستراتيجيات التوظيف وتنمية الموارد البشرية فى المجتمع المصرى وربطها بالتعليم.



اشارت الدكتورة إيمان النشار القائم بعمل عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية منهجية العمل في تصميم البرامج البينية التي تطرحها الكلية، ودور الكلية في نشر ثقافة العمل البيني بين أعضاء هيئه التدريس بجامعه حلوان والصعوبات والتحديات التي تواجه مجموعات العمل البينية.



قام أعضاء فريق تصميم برنامج الارشاد المهني باستعراض الدور الذي قام به كل منهم في تصميم البرنامج الذي شارك فيه كليات الآداب والتربية والتجارة وإدارة الأعمال وهو في مرحلة الفحص فى المجلس الاعلى للجامعات حيث شارك في البرنامج الأستاذة الدكتورة سهير الدمنهوري بكلية الآداب، والدكتورعلي سالم بكلية الآداب، والدكتور نبيل صلاح بكلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتورة رشا شرف بكلية التربية.