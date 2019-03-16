انتفاخ البطن والغثيان مؤشر لمرض خطير

تعانى نسبة كبيرة من مرض الاستسقاء وأعراضه المزعجة، ولا يعرف الكثيرون عن هذا المرض، من حيث الأعراض، والمخاطر، لذلك نقدم لك بعض المعلومات عن المرض وأعراضه المزعجة وكيفية التعامل معه وذلك حسبما جاء بموقع بولد سكاى الهندى.



يعد الاستسقاء ناتج عن السرطان الذي ينتشر إلى الغشاء البريتوني بالإضافة إلى تراكم الزائد للماء والصوديوم وهو أكثر شيوعًا في الأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد لأن الكبد لن يمتلك القدرة على إنتاج ما يكفي من البروتين للاحتفاظ بالسوائل في مجرى الدم مما يسبب نقص البروتين الكلي في الجسم وتسرب المياه إلى المناطق المحيطة.



كما تعد أسباب الاستسقاء الأخرى هو تندب الكبد أو تليف الكبد مما يزيد من الضغط داخل الأوعية الدموية للكبد، يفرض الضغط السائل في تجويف البطن ، مما يسبب الاستسقاء.



يمكن لأمراض الكبد أيضًا أن تسبب انسدادًا في تدفق الدم عبر الكبد المسبب للتخدير اعتمادًا على شدة الحالة ويتراوح معدل البقاء على قيد الحياة ما بين 20 إلى 58 أسبوعًا.



وهناك أعراض لمرض الاستسقاء تتمثل فى تعب وإنتفاخ البطن وغثيان وضيق التنفس وصعوبة التنفس عند الاستلقاء وقلة الشهية وزيادة الوزن المفاجئ وحرقة من المعدة فتق تورم في الساقين والكاحلين.



وعلى ماسبق إذا كنت تعاني من تورم بطني غير مفسر، فيجب عليك أن تذهب فورًا إلى الطبيب وتطلب العناية الطبية. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في البطن ، فقم بزيارة الطبيب لفحص السبب الكامن وراء العلامات.

