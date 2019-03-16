تنمية الوعي المجتمعي وأثره في مكافحة الإرهاب.. ندوة بـآداب طنطا.. صور

نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا اليوم السبت ندوة بعنوان "تنمية الوعي المجتمعي وأثره في مكافحة الارهاب" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ، حاضر بها الدكتورة زينب أبو الفضل الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية.



وفي كلمته أشار الدكتور مجدي سبع إلى ضرورة القاء الضوء على عظمة المرأة المصرية مؤكدًا أن لها دور كبير وفعال في كافة المجالات مشيرًا إلى قوة تحملها وعاطفتها الجياشة وعطائها الذي لا ينفذ.



شارك في الندوة الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية ، والدكتور أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد الفخراني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هبة ربيع رئيس قسم علم النفس ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

