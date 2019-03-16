عضو جمعية المستثمرين بـ أبو رواش:الألومنيوم المصري منافس قوي لتركيا والامارات



واضاف ان الشركة حققت خلال العام الماضي نجاحات عديدة وترك بصمة فى عدد كبير من المشروعات منها المشروعات القومية بالعاصمة الادارية لاعمال التركيب وتوريد الالومنيوم والواجههات والابواب والنوافذ وغيرها خاصة فى الحي السكني ومشروعات اسكان الشباب بالعاصمة الجديدة وتوريد اعمال الالومونيوم والتركيب بمشروع الانفاق الاسماعلية، لافتا أن الشركة ساهمت فى العديد من المشروعات على صعيد القطاع الخاص والشركات التطوير العقاري بالتعاون مع كبري الشركات الاستشارية كما حلصت هذه الأعمال على شهادات جودة وخبرة في مشروعات متنوعة مثل مبني الخدمات البترولية لمصر للبترول وشركات مقاولات منها ريدكون ومجموعة صفولا وتطوير مصر وغيرها.



واكد أن الشركة بدأت فعليًا فى توريد الأعمال والتركيب من قطاعات الالومنيوم المختلفة فى مشروع مدينة العلمين الجديدة وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال شهرين او ثلاثة شهور، مضيفًا أنه يتم حاليًا دراسة عقود تصديرية واعمال في دول العربية منها السعودية وليبيا.



واشار اليماني إلى أن الطاقة الانتاجية لمصنع قطاعات الالومنيوم فى تزايد مستمر ومستدام وصل إلى 10 الاف متر الومنيوم لأعمال الشبابيك والابواب شهريًا ومن المستهدف اضافة خط انتاج جديدة بطاقة 10 الاف متر شهريًا لتلبية الطلب المتزايد محليًا والاتجاه للتصدير.



قال اليماني محمد خيري عضو جمعية المستثمرين بأبو رواش والعضو المنتدب لشركة اليوديزاينز لانتاج قطاعات الالومنيوم، أن الصناعة فى مصر تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية واصبح المنتج المحلي منافس قوي وبدات دول عديدة مثل تركيا والامارات فى تقديم عروض للمنافسة المنتجات المصرية.اضاف اليماني، خلال مشاركة اليوديزاينز فى اكبر معرض للنوافذ والابواب والواجهات الزجاج والالومنيوم Windoorex"" الذى اقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، إن المشاركة القوية للشركات المصرية بالمعارض الدولية فى مصر والخارج يعكس مدي نمو الصناعة المحلية وقدرتها على تغطية احتياجات الاسواق والصناعة والنفاذ إلى مختلف الدول.وأكد إن الصناعة المصرية اصبحت تتمتع بجودة كبيرة وطلب متزايد سواء محليًا على المستوي الدولي وتمتلك مصر حاليًا طاقات انتاجية كبيرة احدثت تنوع كبير وثورة فى الانتاج من حجم وكمية المعروض بالاسواق من الصناعات المختلفة وهو مؤشر ايجابي للسوق المحلية لوجود منافسة عادلة فى الجودة.واشار اليماني أن مشاركة اليودايزاينز فى معرض تلنوافذ والابواب والواجهات الزجاج والالومنيوم Windoorex"" هذا العام يهدف لوضع حجر اساس لبداية انطلاقة جديدة فى السوق المحلية والاتجاه نحو التصدير فى مختلف الدول بجانب الترويج لقصص نجاح الشركة فى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات فى وقت قياسي.