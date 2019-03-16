المحافظين يشارك في ملتقى الشباب الأفريقي بـ أسوان

قال المهندس كريم عبد العاطى، رئيس لجنة التنظيم والعضوية بحزب المحافظين إن الحزب يشارك فى ملتقى الشباب الأفريقى الذى تستضيفه مدينة أسوان اليوم السبت على مدى ٣ أيام.



وأوضح عبد العاطي فى بيان له أن الملتقى به ورش عمل عديدة منها ورشة كيف تصبح رائد اعمال ناجح، مضيفا أن مضمون الورشة يتمثل فى مفهوم ريادة الأعمال، والصفات والسمات التى تبنى عليها.



وأوضح "عبد العاطى" أن هذه الورشة تعمل على توفير فرص عمل عديدة، ما يساهم فى القضاء على البطالة، ويسهم أيضا فى دعم الاقتصاد المصرى.