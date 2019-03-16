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عاشور: غياب الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي والاستسلام لمخططات العدو أبرز المحن

السبت 16/مارس/2019 - 11:50 م
سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
حمادة خطاب
قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النشيد الوطني التونسي يتضمن الكثير من القيم العليا التي فقدت في هذا الزمن الرديء، منها عبارتا "نموت نموت ويحيا الوطن"، و"إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر".

وتساءل "عاشور" خلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب في الجمهورية التونسية، اليوم السبت، تحت شعار "المحاماة وقضايا الأمة تحقيقا للعدالة"، والتي سبقها افتتاح أعمال المكتب الدائم أمس: "متى نموت من أجل أن يحيا الوطن، ومتى نغير ويستجيب القدر لإرادة التغيير"، مشيرًا إلى أن ممزوج بين الشعر المصري والتونسي لشاعرين عظيمين.

وأضاف: "المعاني الكبيرة التي تضمنها النشيد، تجعلنا نستدعي المحن التي نعيشها الآن، ومنها عدم الوعي بأهمية التحالف والتكامل الاقتصادي العربي، ونسى العرب أنهم يملكون موارد عظيمة سياحيا وصناعيا وتجاريا، وغيرها، ورغم ذلك نودع أموالنا في البنوك الأمريكية والأوربية، لندعمهم بها.

وأشار "عاشور"، أنه في سنة واحدة دخل للخزانة الأمريكية تريليون دولا من العرب، نصفها كان كافيا لسداد كل ديون الدول العربية، والنصف الآخر كان كافيا لإحداث أكبر تنمية، متسائلا: "ماذا يحدث، وكيف تدفع أموالنا لأعدائنا، أليست هذه محنة تحتاج أن نستفيق ونتحدث عن ضرورة عودة الوعي العربي بمصالحنا".

يشار إلى أن أعمال المؤتمر تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري، بمشاركة ما يقرب من 1500 محامٍ عربي.

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