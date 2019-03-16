حبس سكرتير بمحكمة المحلة 4 أيام بتهمة الرشوة الجنسية وخيانة الأمانة

قرر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية اليوم حبس "ع.و "سكرتير بمحكمة جنح مستأنف مركز المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة خيانة الأمانة والرشوة الجنسية مع إحدى السيدات مقابل تغيير إيصال أمانة خاص بها فى إحدي القضايا المنظورة .



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد توافر معلومات الرائد وليد فايد رئيس قسم مباحث الأموال العامة وضباط مباحث المركز حول قيام المتهم "ع .و " بمساومة سيدة مقابل تحصيل أموال ومعاشرتها جنسيا نظير تغيير إيصال أمانه فى إحدي القضايا بنطاق المحكمة محل عمله.



وتمكن الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث قسم مركز المحلة بناءا على توجيهات من العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأفادت السيدة المبلغة أنه عاشرها جنسيا ولكنه رفض تنفيذ وعده لها بتغيير إيصال الأمانة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .