عمره تخطى الـ 100 عام.. عم عيد: السيسى هيعوض عبد الناصر ونفسى أقابله.. فيديو

وببراءة البسطاء من أهالى الصعيد، قال عم عيد: "بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مفيش رؤساء غير الرئيس السيسى، هو من يشعر بالغلابة، ففى عهده تم عمل معاش مناسب للغلابة، وفى فترة حكمه حصلنا على تموين حقيقى وسلع"، متمنيًا أن يوفقه الله لهذا العمل الصالح الذى تسبب فى سعادة الكثير من الأسر البسيطة، وأن يقابل السيسى ويصافحه لكى يشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن السيسى سوف يعوض عهد الرئيس الراحل عبد الناصر.





رغم سنه التى تجاوزت قرنا من الزمان وسمعه الثقيل، إلا أنه يدرك جيدًا ما يدور حوله من أحداث ولديه رؤية حول كل من تولى حكم مصر، فهو يرى فى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مثلًا وقدوة وحبيبًا للبسطاء والغلابة، ويرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير على خطى عبد الناصر، خاصة بعد الإجراءات التى استهدفت الوصول إلى محدودى الدخل والمعدمين، ومن أبرزها المقررات التموينية ومعاش تكافل وكرامة الذى وفر له حياة كريمة بعد أن وصل لهذا العمر.عيد محمود عيد بكرى، ابن قرية بئر عنبر التابعة لمركز قفط، ولد فى محافظة الإسماعيلية، وعاش فيها فترة طويلة من عمره مع والده الذى كان يعمل مقاولا وتنقل معه لعدد من محافظات مصر المختلفة، وتأثر بشدة مثل كل المصريين بما حدث فى الإسماعيلية عندما أطلق الإنجليز نيرانهم على محافظة الإسماعيلية.وقال عم عيد: "أنا من مواليد عام 1918، لكن البطاقة الجديدة مكتوب فيها مواليد شهر ديسمبر 1923 بنظام التسنين، لم ألتحق بمدارس لكن حفظت القرآن الكريم فى الكتاب وعملت مع والدى "الريس محمود" فى المقاولات، حيث كنت أعمل معه فى الإسماعيلية، وبعدها فى عدد من محافظات مصر المختلفة وكان والدى سببًا فى تشغيل الكثير من العمال، حيث كان يأخذ مقاولات كبيرة وفى مواقع هامة".وأضاف: "عاصرت 7 عمد فى قريتى ومازلت على قيد الحياة، كنت شاهدًا خلال هذه الفترة على الكثير من الأحداث من أهمها قدوم الحجاج من مختلف البلاد الأفريقية إلى سبيل "بئر عنبر"، حيث كانت محطة يستريحون فيها قبل استكمال رحلتهم إلى ميناء القصير القديم عبر الطريق الحجازية، يتزودون فيها بالماء وما يعينهم على السفر وبعدها يستقلون الجمال إلى القصير، قبل أن تكون هناك سيارات أو حتى طائرات وبواخر".