ألسن عين شمس تطلق أسبوعها الثقافي.. 19 الجاري

تطلق لجنة العلاقات الثقافية الخارجية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، أسبوعها الثقافي بعنوان "جهود أبناء الألسن في الترجمة"، تحت رعاية د.مني فؤاد عميد الكلية، وإشراف د.سلوى رشاد وكيل الكلية لشئون القطاع، وذلك خلال يومي 19 و 20 من مارس الجاري بقاعة الترجمة الفورية.



أوضح د.عاطف بهجت استاذ اللغة العربية ومقرر اللجنة، أن فعاليات الاسبوع تاتي في اطار حرص اللجنة علي إظهار مجهودات أبناء الكلية في مجالات الترجمة علي مستوى مصر والعالم ، كذلك تقديم نماذج تمثل القدوة المثل الأعلي لأبناء الكلية من الطلاب قبيل انطلاق مسيرتهم المهنية فور تخرجهم.



اوضح أن يوم الثلاثاء 19 مارس في تمام العاشرة صباحًا سيشهد ندوة بعنوان "المترجم الأممي" يتحدث بها كل من د. هانيا هديب قسم اللغة الإنجليزية، د. آمال الحضري قسم اللغة الإنجليزية، د. دينا معوض قسم اللغة الفرنسية، و يدير الندوة د. عاصم العماري قسم اللغة الألمانية.



و عن فعاليات اليوم الثاني الأربعاء الموافق 20 مارس، يشهد ندوة بعنوان "المترجم الرسمي"، تستضيف خلالها لواء. د. نزيه عميرة كبير مترجمي رئاسة الجمهورية، د. علا عادل وكيلة الكلية لشؤن البيئة و خدمة المجتمع، و يديرها د.عاطف بهجات في تمام العاشرة صباحا، و ندوة أخري بعنوان "فنون أبناء الألسن" في تمام الثانية عشر ظهرا و تدير الندوة د.أميمة عبد الرحمن.